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加密貨幣頻涉詐 公會籌備小組先行研究產業聯防

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

國內VASP公會成立申請完成送件，等待內政部批准，公會籌備小組表示，將會先研擬自律規範框架，並先行成立產業聯防委員會，針對KYC及AML標準、幣流分析以及制定國內「Travel Rule」的揭露程度等3個議題進行研究。

臺灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）公會籌備小組會議記錄指出，將會依照金管會指導原則規範，研擬自律規範草案，並進行相關討論，並於後續會議邀請相關業者分享法遵經驗作為參考。

而近期加密貨幣涉詐案件頻傳，籌備小組指出，有鑑於產業聯防重要性，籌備小組已先行成立產業聯防委員會，並針對實名驗證（KYC）及洗錢防制（AML）標準、幣流分析以及國內「Travel Rule」的揭露程度等3個議題進行研究。

籌備小組指出，在KYC及AML標準方面，除了討論各業者在用戶開戶時需要收集的資料及開戶流程外，也會訂定風險分級及聯防規範情境，做為VASP業者在判斷參考依據；幣流分析方面，則是制定追蹤相關金流的系統及標準，並尋找合適的相關業者進行技術協助。

「Travel rule」是指透過KYC所收集到的用戶資料，來了解交易雙方真實身分，進而掌握金流。籌備小組指出，這部分除了研究國際要求的相關規範，以便將來能接上全球市場外，也要制定交易所間進行交易時的資訊揭露程度及交換模式。

籌備小組成員強調，產業聯防架構與自律規範息息相關，因此成立產業聯防委員會，後續也將持續與主管機關保持溝通並分享進度，來推進國內產業生態發展。

洗錢防制 加密貨幣 金管會

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