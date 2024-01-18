新光金RBC恐連二期無法達標 創辦人吳東進籲金管會介入

新光金（2888）增資案未完成，議題持續延燒。新光金創辦人吳東進晚間透過幕僚強調，新光金RBC恐連二期未達標，董事會必須負起全責，他並呼籲金管會應該介入管理。

吳東進透過幕僚表示，金管會已經四度發函給新光金要求增資，本周二更下最後通牒，要求新光金盡速完成增資，但現在的董事會卻毫無作為，必須負起完全責任，他並表示，如果新光金因為連二期RBC無法達標，遭到金管會懲處，甚至進一步限縮業務，損失的就是廣大的股東。

對於去年因為委託書徵求失利而失去經營權，吳東進透過幕僚表示，所謂的改革派，不能夠空口說白話，有錢徵求委託書，卻不願意增資，他並表示，去年底新光金獨董許永明已經在董事會上，針對增資案提出異議，如果董事會仍無作為，就有背信的疑慮。

新光金去年6月底的RBC為184%，市場推測因為下半年利率的變動，即使發行公司債及15億元私募現增到位，RBC恐怕也難達到200%及格線，依照金管會的規定，連二期未達標就必須強制增資。

吳東進幕僚表示，現在的經營團隊，企圖向金管會表達監理寬容的訴求，但吳東進幕認為，功課不好的孩子不是應該考試及格後，爸媽才給糖吃，而不是一直給糖吃，吃到期待考試及格。