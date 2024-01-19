金管會鬆綁：十金控可拿老本配息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（18）日宣布鬆綁金控以「資本公積」配息標準，分配後僅需母金控及四家子公司資本適足率合規即可，以2023年半年報來看，將有十家金控達標，可在2024年向金管會申請以「資本公積」配息，有利業者增加配息彈性與空間，也是金控存股族的利多。

這十家金控包括華南、富邦、國泰、永豐、玉山、元大、台新、第一、國票和台灣金。

資本公積指股東的錢，若拿來配息，意味「把股東的錢、再拿來還給股東」，有減資的效果。依新制，以資本公積配息後，金控及子銀行、票券、證券和保險等「一母四子」的資本適足率均需達標，金控資本適足率需逾120%，子銀行普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率需各加2個百分點，六家「大到不能倒」銀行更高；子保險RBC（資本適足率）需達250%且淨值比3%，子票券需逾10.5%，子證券則需逾200%。

各金控配息來源是當年度獲利、及過去累積的可分配盈餘，再扣除當年度法規需提列的特別盈餘公積數額（含金融資產減損）；當此金額不足，各金控才需考慮用資本公積或法定盈餘公積等「老本」配息。以近五年來看，金控曾動用「老本」配息僅五次，顯示各金控多以當年度獲利配息、「吃老本」情況少見。

為規範各金控拿「老本」或「股東的錢」配息，金管會2023年10月預告「金控以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定」草案，金控老本配息條款，需符合四大財務要件並需經金管會核准，因條件嚴苛，15家金控沒有一家達到。

公聽會上，一家金控財務長提出法定盈餘公積、和資本公積脫鉤且回歸適足率規定即可，金管會也點頭認可，昨拍定法規，近日發布，2024年各金控即可向金管會申請動用。

銀行局副局長林志吉坦言，資本公積和法定盈餘公積兩者強度不同，如《公司法》也僅規定拿法定盈餘公積配息標準，因此對「資本公積」鬆綁。

換言之，金控若想用「法定盈餘公積」配息，需符合四大要件：一、配息後，法定盈餘公積需達實收資本額50%；二、分配後金控和四家子公司適足率需達標；三、財務健全度，如各項提存和準備金須達標；四、雙重槓桿比需低於115%；以2023年半年報來看，沒有一家金控達標。

配息 金管會 資本適足率

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