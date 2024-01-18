元大金控集團自製商品優勢 挺旗下銀行財管2.0拚前五大

元大金控（2885）高端財管2.0業務從2024年起左右開弓，繼元大證券率先取得財管2.0牌照後，元大銀行今年也起跑財管2.0業務，並以擠進高端財管前五大銀行為目標，銀、證雙箭齊發，將使元大金成為少數銀、證兩家子公司都居高端財管領先群的金控。

根據金管會公佈數據推估，若要擠進高端財管銀行前五大，管理資產規模將可能達千億元以上水準，根據金管會公布與銀行自行發布數據，至2023年11月底，前四大銀行的個別管理資產規模在1,717億元至1,354億元之間，因此元大銀要擠進前五大，業界概估也要有1,000億元以上管理資產規模才行。

元大銀行財富管理暨高端財管最高主管尤秀貞指出，元大金控做為獲利前五大金控，銀行開展高端財管2.0業務，也以擠進前五大為目標。且元大金是產品線最完整的金控，子公司涵蓋證券、投信、期貨到銀行、壽險，再加上元大證券已經先行開展高端財管2.0業務，結合香港元大證豐富的結構型商品開發經驗，設計客製化新商品，元大銀行加入後，元大金財管2.0將在產品線完整與客製化能力強的基礎上，提供最符合高端大戶需求的商品與服務。

也就是說，元大銀開展高端財管2.0業務，具有元大金控集團的優勢資源，有足夠的磚誒推出不一樣的產品，展現更強的產品力。

尤秀貞並指出，預計3月元大證加元大銀就會推出全新的客製化結構型商品或金融債，通路方面，元大銀與元大證也持續擴增旗艦據點，目前全台銀行與證券開在同一處所的據點已有55處，雙方會持續分進合擊，做大元大金高端財管市場大餅。

她強調，元大銀行與證券客戶屬性不同，元大銀行開辦高端財管2.0業務，不會去搶與證券端重疊的客戶，而元大銀行長期深耕薪轉戶，累積已有4,000多家企業是元大銀的薪轉客戶，這些企業主、大股東、高階主管，都會是元大銀發展高端財管2.0的目標。

尤秀貞表示，元大銀擁有資產上億元客戶數絕對有數千戶以上，但目前元大銀並沒有擬定明確的高端財管2.0客戶數目標，重點在人才培育與商品自製能力，目前元大銀組織上已經增設私人銀行部與理財商品部，組建150人專業團隊，且為了讓高端大戶感受尊榮，提供業界最優的台幣跨轉不限次數全免費優惠，以及現金回饋最高12.2%、機場接送禮遇等。