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金管會：10金控可動用老本配股利

聯合報／ 記者朱漢崙廖珮君陳美君／台北報導

金管會昨天宣布針對金控動用資本公積或法定盈餘公積配發現金股利的管理辦法，鬆綁金控以「資本公積」配息標準，以去年半年報來看，國內共有十家金控業者適用，扣除國營的台灣金控，有九家上市金控將可動用資本公積來配發現金股利。

這九家上市金控業者包括華南金、富邦金、國泰金、永豐金、玉山金、元大金、台新金、第一金和國票金。

多家金控高層私下表示，去年金融資產評價損失已大幅縮小，沒有提存問題。國泰金控高層說，去年度盈餘超過五百億元，會以當年度獲利來發放。據了解，玉山金、第一金、華南金也表達今年配發股利不需要動支資本公積配息。

國泰金控 玉山金 股利

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