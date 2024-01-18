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仍有3,700名未領！新生兒普發6千31日將關門 財部提醒補件別超過這天

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
112年10-12月新生兒這樣領。財政部提供
112年10-12月新生兒這樣領。財政部提供

新生兒領取普發6,000元管道將於1月31日關上大門，財政部今（18）日表示，截至昨日新生兒領取率達89.2%，還剩約3,727名新生兒尚未領取，提醒新手爸媽留意，把握最後領取期限。

國庫署副署長馬小惠特別提醒，新手爸媽千萬不要拖到最後一刻，趕緊去領，若遇到特殊狀況，才能趕緊補件，若超過1月25日下午6時30分仍未補件，由於牽涉到資料傳輸、臨櫃領取時間，恐導致來不及在31日下午5時前赴郵局領取，白白錯失領取機會。

馬小惠提醒，由於郵局臨櫃領取相關系統到31日下午5時就會結束，無法提供任何緩衝期，新手爸媽記得早領早安心。

國庫署表示，2023年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明的國民，且其生母或生父符合領取資格的新生兒，應在2024年1月31日前，備妥出生證明及生母或生父身分證明文件，至郵局臨櫃領取。

國庫署表示，符合領取資格的新生兒合計約3.5萬人，截至2024年1月17日止，約3萬905人已領取，還有約3,727人未領，新生兒領取比率89.2%，呼籲新手爸媽把握時間儘速領取。

國庫署提醒，前往郵局臨櫃領取時，若生母符合資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），務必攜帶生母具照片的身分證明文件，倘委託他人代領，除上開文件外，也須攜帶代領人具照片的身分證明文件。

若生母不符合資格，請先辦妥出生登記後，撥打1988客服專線，經確認生父符合領取資格，待1988客服專線通知領取，攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件等前往郵局領取，倘遇無法領取或有相關問題，請務必撥打1988客服專線洽詢。

國庫署也再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

攜帶文件看這裡。財政部提供
攜帶文件看這裡。財政部提供

新生兒 國庫署 郵局 身分證 普發現金 財政部

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