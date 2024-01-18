快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

國泰CUBE卡全年出現數十位破億刷手 「匯率到價通知」服務最受喜愛

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行今（18）日發布新聞稿指出，回顧2023年CUBE App用戶數據，發現全年共出現數十位破億刷手，主要於生活購物及娛樂消費等品項較大手筆。國泰金控／提供
國泰世華銀行今（18）日發布新聞稿指出，回顧2023年CUBE App用戶數據，發現全年共出現數十位破億刷手，主要於生活購物及娛樂消費等品項較大手筆。國泰金控／提供

國泰世華銀行今（18）日發布新聞稿指出，回顧2023年CUBE App用戶數據，發現全年共出現數十位破億刷手，主要於生活購物及娛樂消費等品項較大手筆；因疫情趨緩而再現的出國潮，促使讓民眾可以即時掌握外幣匯率的「匯率到價通知設定」功能，亦登上CUBE App 2023年民眾最喜愛的數位服務。

國泰世華銀行CUBE App重視個人化體驗，已連續三年於歲末年終之際，透過分析用戶年度往來統計資料，替百萬用戶打造個人化的年度理財足跡回顧功能。

今年國泰世華以「國泰金銀島 嶼你一起 經營理想人生」為主題，依據每位用戶跟CUBE App的往來程度、不同的投資行為和金錢使用習慣，將客戶的理財足跡以趣味的方式，形塑成不同類型島嶼，如象徵傑出投資策略的鑽石富豪島、代表睿智謹慎的魔法煉金島，或是偏好順遂穩健的寶藏遺跡島等，總計有14種分析結果，民眾只要登入CUBE App就可於選單看到年度回顧入口，了解個人金錢流向與金融行為變化。

今年的「國泰金銀島 嶼你一起 經營理想人生」年度回顧功能，設有「帳戶與理財足跡、信用卡消費解析、觀察年度大趨勢、探索島嶼未知區」等四大主要統計面向。其中不只可查看自己年度帳戶、信用卡的消費金額，也包含了「一年刷了幾次卡」及「用錢最多的月份」等有趣的個人化資訊；今年更新增理財回顧內容，將年度的「基金申購次數」、「證券定期定額次數」也納入統計。

若客戶有兩年以上的往來足跡，便可在「觀察年度大趨勢」分析中，快速了解自己近兩年的金融行為變化；至於「島嶼未知區」則是會貼心統整出，用戶今年度沒有使用過的服務或是交易，讓用戶認識並體驗國泰的新服務。另外，在去年多數用戶的許願之下，今年也同步新增保存個人化報告、專屬桌布和社群分享等功能。

國泰世華銀行表示，即日起至3月31日前，國泰世華CUBE App用戶只要瀏覽年度回顧功能，並完成問卷填寫即可抽500元禮券。

國泰世華 消費 信用卡

延伸閱讀

好市多帳單多800元！ 他「少做1事」傻傻繳 苦主現身狂勸世

2024神卡！星展百萬最大規模換卡潮 eco卡享日歐5％回饋

半夜都睡了突接外送員通知取餐！她憂信用卡被盜刷 網猜背後真相

法國外貿銀：大陸中植集團破產 蔓延風險涉及理財商品

相關新聞

違反分業經營…金管會重罰法巴人壽、產險1500萬元 並停職負責人

金管會今日宣布，因為法巴集團違反產壽險分業經營的原則，共有5大事項的違失，因此，通過對法商法國巴黎人壽台灣分公司及法國巴...

獲外商高度信賴 經濟部：外去年商投資台灣逾112.5億美元

近來地緣政治議題雖備受國際關注，但台灣完整的產業聚落及供應鏈支援度，持續獲得外商的高度信賴，經濟部表示，去年包括美商微軟...

又傳投信經理人不法獲利！7人涉用他人帳戶交易股票 勞動部說話了

針對媒體報導國泰、富邦、復華、保德信4家投信顧問公司、共7名前基金經理人涉嫌利用他人帳戶交易股票不法獲利案。勞動基金運用...

年終獎金入帳中！民眾偏愛理財方式曝 台新基金定期定額終身免手續費

隨年關將近，年終獎金陸續入帳，台新銀行觀察，民眾領到年終獎金，偏好採取較多元的理財方式，包括美元定存、固定配息債券及基金...

迎龍年！新光銀行發財水登場 OU數位帳戶祭6.08%年利率

金龍年開運！新光金控（2888）子公司新光銀行為了讓客戶在新的一年，增添喜氣及財氣，除了在農曆年前提供臨櫃辦理業務的客戶...

美元回檔外資休兵 新台幣升1.8分收31.571元

新台幣經歷連2日爆量狂殺，今天隨著美元小幅回檔，外資匯出暫時休兵，匯價得以終止連4貶，今天收盤收在31.571元，升1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。