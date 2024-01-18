國泰CUBE卡全年出現數十位破億刷手 「匯率到價通知」服務最受喜愛

國泰世華銀行今（18）日發布新聞稿指出，回顧2023年CUBE App用戶數據，發現全年共出現數十位破億刷手，主要於生活購物及娛樂消費等品項較大手筆；因疫情趨緩而再現的出國潮，促使讓民眾可以即時掌握外幣匯率的「匯率到價通知設定」功能，亦登上CUBE App 2023年民眾最喜愛的數位服務。

國泰世華銀行CUBE App重視個人化體驗，已連續三年於歲末年終之際，透過分析用戶年度往來統計資料，替百萬用戶打造個人化的年度理財足跡回顧功能。

今年國泰世華以「國泰金銀島 嶼你一起 經營理想人生」為主題，依據每位用戶跟CUBE App的往來程度、不同的投資行為和金錢使用習慣，將客戶的理財足跡以趣味的方式，形塑成不同類型島嶼，如象徵傑出投資策略的鑽石富豪島、代表睿智謹慎的魔法煉金島，或是偏好順遂穩健的寶藏遺跡島等，總計有14種分析結果，民眾只要登入CUBE App就可於選單看到年度回顧入口，了解個人金錢流向與金融行為變化。

今年的「國泰金銀島 嶼你一起 經營理想人生」年度回顧功能，設有「帳戶與理財足跡、信用卡消費解析、觀察年度大趨勢、探索島嶼未知區」等四大主要統計面向。其中不只可查看自己年度帳戶、信用卡的消費金額，也包含了「一年刷了幾次卡」及「用錢最多的月份」等有趣的個人化資訊；今年更新增理財回顧內容，將年度的「基金申購次數」、「證券定期定額次數」也納入統計。

若客戶有兩年以上的往來足跡，便可在「觀察年度大趨勢」分析中，快速了解自己近兩年的金融行為變化；至於「島嶼未知區」則是會貼心統整出，用戶今年度沒有使用過的服務或是交易，讓用戶認識並體驗國泰的新服務。另外，在去年多數用戶的許願之下，今年也同步新增保存個人化報告、專屬桌布和社群分享等功能。

國泰世華銀行表示，即日起至3月31日前，國泰世華CUBE App用戶只要瀏覽年度回顧功能，並完成問卷填寫即可抽500元禮券。