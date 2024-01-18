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2024神卡！星展百萬最大規模換卡潮 eco卡享5日歐％回饋

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
（由左至右）茶籽堂品牌創辦人趙文豪、星展銀行（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、萬事達卡台灣區總經理陳懿文、鮮乳坊共同創辦人郭哲佑一同蒞臨「星展eco永續卡」記者會。攝影／楊筱筠
（由左至右）茶籽堂品牌創辦人趙文豪、星展銀行（台灣）消費金融處支付暨存放款部主管林群凱、星展銀行（台灣）總經理黃思翰、萬事達卡台灣區總經理陳懿文、鮮乳坊共同創辦人郭哲佑一同蒞臨「星展eco永續卡」記者會。攝影／楊筱筠

2024新神卡登場！在J卡、LINE Pay卡都在砍優惠風潮下，剛成為台灣第六大方卡行的星展銀今（18）日要打造新神卡，推出「星展eco永續卡」全新權益，啟動整併花旗信用卡後最大規模百萬信用卡換卡潮！估計三分之二轉完後，永續卡與旅遊卡換發約180萬張。

該卡獨家與星巴克合作外，主打新加坡、日本、韓國、美洲，甚至連歐洲，五大地區持實體卡在當地店家無腦刷，最高5％加碼回饋，成為銀行中少見針對歐洲刷卡給高額回饋，回饋更達5％的新神卡。

星展並指出，「星展eco永續卡」是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡，在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。

據了解，「星展eco永續卡」原約發60萬張卡，此次啟動與花旗銀在台消金整併後第二波換卡潮，將花旗銀原現金回饋全面改發星展eco永續，促使星展eco永續躍升該行最大發卡量信用卡，發行超過百萬張，如果今年發超過200萬張，將挑戰成為國內僅次國泰世華銀CUBE卡、北富銀 Costco卡、中信銀LINE Pay後，再一張銀行自行發行的當紅夯卡。

黃思翰指出，這是併購花旗銀在台信用卡業務後，第二波換卡潮、也是最大規模信用卡規模作業，估計今日起開始換發，5、6月將換發完畢，屆時將完成整併三分之二花旗銀信用卡，剩餘原花旗銀聯名卡、頂級卡等，估計將在8月前換發完畢。

基於權益不變，此次除了針對「星展eco永續卡」給全新權益，另外還給出四種星展eco永續新系列信用卡。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基強調，現金回饋卡一直是最受台灣消費者歡迎的信用卡類別。整合原花旗現金回饋信用卡產品，「星展eco永續卡」全系列共推出五張卡別，除了原花旗卡友權益維持不變外，「星展eco永續卡」提供國內外一般消費享1.5%現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5%現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋。

「星展eco永續卡」提供國內外一般消費均享1.5%現金積點，回饋無上限；因應海外旅遊需求增加，星展銀行（台灣）針對國人喜愛的熱門地區，包含新加坡、日本、韓國、美洲、歐洲等地區，推出於當地店家持實體卡刷卡消費享最高5%加碼回饋（含原1.5%回饋無上限加3.5%加碼回饋，加碼回饋每期帳單上限1,000點）。在現金積點兌點方面，卡友僅須透過專為星展卡友打造的星展Card+ App即可輕鬆兌換，最低僅需100點（即日起至6月30日止），即可選擇即時消費折抵、信用卡帳單折抵、兌換刷卡金或哩程等多元獎勵，彈指間即可輕鬆完成，兌點更靈活、更方便。

除了一般消費回饋，星展銀行（台灣）更針對低碳交通提供額外的綠色消費回饋，卡友刷「星展eco永續卡」支付Tesla充電資費或Gogoro（含PBGN車主）每月電池資費，即可享最高至10%現金積點回饋。鮮乳坊、茶籽堂、玩轉學校等長期陪伴的夥伴，共同推出最高至10%回饋的綠色消費加碼，

慶祝「星展eco永續卡」系列上市，自 2月16日起至6月30日止，每周一至五持卡於全台星巴克刷「星展eco永續卡」系列卡消費現場調製飲品，即可享免費升級植物奶，全植物成分更環保。原花旗現金回饋卡卡友在4月30日前完成「星展eco永續卡」新卡開卡，並於30天內新增任一筆一般消費，將再獲得星巴克110元電子禮券乙張，無紙化更愛地球。

星展銀行 綠色消費 信用卡 花旗 刷卡

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