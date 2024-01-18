新台幣急貶 匯銀：若相信聯準會主席鮑爾 出口商應該這樣做

新台幣對美元匯率今（18）日止貶，匯銀人士表示，基於美國會降息，以及台灣今年經濟成長率3％以上的預期，新台幣即使再貶，空間也有限，現在是出口商降低美元部位的好時機。

新台幣對美元匯率2023年以30.735兌1美元封關後，今年以來一路走貶，至昨（17）日收盤價31.589為止，兩個多星期的時間已貶值8.54角，波動幅度將近1元，匯銀人士表示，觀察匯市價量齊揚的情形，這波貶值走勢力量頗為強大。

觀察市場交易資訊，匯銀人士認為新台幣走貶機率雖然高，但畢竟美國降息的預期持續存在，因此就算新台幣走貶，空間應該也是有限，要貶破32元價價並不容易，只是目前已測到31.6價位，有機會再測試31.8價位。

匯銀人士指出，預期美國會降息，其他主要央行也有跟進降息的預期，台灣經濟前景又偏樂觀，出口商的作法似乎只有一個，就是趁著美元走升的機會，降低美元部位，因為未來在美國降息的主軸下，美元繼續走強的難度偏高。

值得注意的是，央行雖然沒有明顯動作進場維持秩序，但已連續兩天透過新聞稿及臉書貼文，發布對新台幣連續大貶的看法，原因指向聯準會（Fed）官員談話對國際美元的影響，央行後續動作值得關注。