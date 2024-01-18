臺灣證券交易所赴京鼎公司查核資安事件
京鼎（3413）發生系統遭駭客入侵竊取內部資料的資安事件，臺灣證券交易所除立即要求京鼎公司發布重大訊息說明外，並派員赴京鼎公司瞭解影響範圍，暨針對資訊安全相關內部控制制度的設計及執行進行查核，同時籲請京鼎公司應儘速完成安全漏洞修補且持續確認資訊安全防護控制措施的有效性，以健全公司之資安防護量能。
隨著數位轉型趨勢加速，資通科技相關應用為產業經濟轉型的關鍵，資訊安全防護措施亦成為維繫企業運作不可或缺的基石。證交所為強化上市公司資安管控機制，自2022年起依主管機關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關函釋，陸續推動上市公司設置資安人力資源及設備，以進行資安制度之規劃及資安管控作業，並透過提供資通安全管控指引、舉辦宣導會及鼓勵上市公司加入資安情資共享組織TWCERT/CC等措施，俾協助上市公司提升資安防護韌性。
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