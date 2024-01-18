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台幣狂瀉 又貶1.97角

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

亞幣狂跌，新台幣匯率昨（17）日盤中重貶達2.33角，外資大舉匯出逾17至18億美元，央行進場大舉買匯，仍難敵外資匯出力量，終場以貶1.97角收31.589元。

收盤價探近兩個月新低位，為逾一個半月最大單日貶幅，成交量35.26億美元，寫史上第六大，為2008年5月以來，近16年最大量。累計三天貶值4.6角。

央行昨二度信心喊話，強調美國聯準會（Fed）官員談話對市場常會有巨大的影響力，新台幣匯率走勢仍相對穩定，今年以來貶幅還小於日圓、韓元。

新台幣連兩日上演土洋對作，由於市場信心鬆動，擔憂外資此波出走似乎沒有停歇訊息，央行連兩日出面喊話。昨日美元指數升值0.41％，亞幣盡墨，新台幣全日貶值0.62％，貶值幅度在主要亞幣居中。日圓昨日狂瀉1.16％，韓元也重貶0.92％，而星元貶值0.55％、人民幣貶值0.19％。

匯銀主管形容，昨日「外資匯出量很大」，遠超過前一個交易日，市場美元一度供給稀少，引發恐慌，央行「全場緊盯」進場大舉買匯調節，但少了出口商助力，新台幣匯價不敵外資匯出力量，全日貶值仍接近2角。

匯銀主管表示，看到外資大逃殺，出口商一時之間也不敢輕易拋匯、偏向惜售，「覺得新台幣可能會再貶值，沒有出手」，昨日支撐新台幣匯價僅剩央行。匯銀人士指出，總統大選後第三天，市場理應逐步消化情緒，不過昨亞幣盡墨，判斷與市場降低對Fed在3月降息的預期有關。

展望後市，匯銀主管坦言，要看兩大劇本發展。一、Fed何時釋出確定降息訊號，美元才會走弱、有利新台幣反彈；二、日本央行何時取消負利率政策，屆時日圓升值，有機會帶動亞幣走升。

新台幣 日本央行 外資

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