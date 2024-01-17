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台匯重貶又爆大量…央行不忍了！直指原因是他

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行指出，Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力。圖／聯合報系資料照片
央行指出，Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力。圖／聯合報系資料照片

外資大逃殺，狂賣台股782億元，導致台匯重貶1.97角，匯銀人士表示，國際美元轉強，亞幣走貶，加上外資又在台股賣超匯出，造成台幣匯市一路走貶，17日以31.589兌一美元收盤，即期外匯市場交易量再爆出35.26億美元的大量。央行表示，Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力，直指美元走強關鍵。

匯銀人士表示，除了外資賣股匯出外，國際美元強勢也是台幣連日重貶的原因，由於美國聯準會Fed理事談話打擊降息預期，導致美債殖利率彈升，美元走強，台幣貶值壓力大。本周3個交易日，台幣累計急貶3.74角。

央行指出，Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力，美元為國際主要準備貨幣，Fed貨幣政策立場除影響美元利率外，也會影響美元走勢。例如昨（16）日深受外界矚目的Fed理事Christopher Waller表示，由於美國經濟表現不錯，且通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息，導致市場預期今年3月Fed降息機率，由前一日的接近80％，大降至63.3%。

央行表示，受到Waller言論的影響，再加上近期紅海事件影響海運運費，市場通膨慮略增，昨天10年期美國公債殖利率上揚12個基點（美債價格下跌），美元指數（DXY）續強，美股三大指數下跌，拖累今日亞洲股市續跌，其他貨幣對美元匯率多呈貶值。

央行統計，今年以來（1月2日至17日）受到國際美元走強的影響，台幣對美元貶值2.7％，但因去為年11及12月市場樂觀預期Fed即將降息，美元指數快速走弱，新台幣對美元匯率由去年11月1日的32.484升至去年底的30.735兌一美元；今年1月17日台幣對美元匯率31.589，仍較去年11月1日32.484升值2.83％。

與其他主要貨幣相比，台幣對美元匯率貶值幅度小於日圓（-4.62％）、韓元（-4.18％）、泰銖（-3.87％），但大於新加坡幣（-1.8％）、歐元（-1.53％）、人民幣（-1.46％）。

新台幣 美元匯率 央行 美國聯準會 Fed 台股

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