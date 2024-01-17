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選後外資落跑 台股匯重挫

聯合報／ 記者陳儷方簡永祥／台北報導

選後台海情勢引發關注，外資大舉匯出導致台北股匯市昨天雙雙重挫。外資狂砍台股四五一億元，選後連續兩個交易日累計賣超五四二億元，台股大跌一九九點，八大類股全倒，指數跌破萬七關卡，收一萬七三四六點。台幣兌美元匯率也受外資匯出逾十二億美元衝擊，重貶一點七七角，以卅一點三九二元作收。

匯銀人士分析，三大原因導致台幣大貶，首先，外資大賣台股，顯示其對政局穩定抱持疑慮態度；其次是北韓領導人金正恩要修憲將南韓列為頭號敵對國家，地緣政治風險加大；最後是美債彈升、美元指數上揚，對台幣造成貶值壓力。

前外資高科技首席分析師楊應超昨出席玉山科技協會歲末晚宴指出，選後很多外資圈朋友第一時間打給他，大家似乎都歸納共同的結論，那就是選後手中的資金要往哪擺。他說，顯見地緣政治下台灣未來的走向是外資圈關注的話題；去年股神巴菲特旗下的波克夏公司本來也買進台積電，後來就是因為地緣政治反手賣出，因為投資機會那麼多，錢為什麼要擺在風險高的地方。因此選後終究要回歸經濟議題，如何降低台灣的地緣政治風險，應題未來新政府要努力的方向。

楊應超表示，另一個選後對台灣經濟影響是兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。他說，除非台灣能盡快加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）或跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），否則台灣被影響的企業，恐怕會加速搬離到印度或東南亞等地，這可能造成出口衰退，經濟成長減緩。

而針對台幣重貶，中央銀行外匯局長蔡烱民指出，去年底外資大舉匯入，台幣快速升值，一路從卅二點五元升至卅元價位，外資賣台股後匯出很正常，外資賣那麼多台股，台幣相對就會有貶值壓力，且央行也沒有發現外資有炒匯情形，未來台幣匯價走勢還是要看國際美元，如果美元走強，其他貨幣就會走貶，台股跟台匯就是反應全球資金脈動。不過，外匯局也強調，外資資金進出國內匯市頻繁，央行將持續密切關注資金進出情形。

金管會官員也出面信心喊話，表示亞洲主要股市昨天普遍下跌，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢及美國利率政策對台股的影響。

外資 台股 台幣

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