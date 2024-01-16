需求回溫...國銀對中小企業放款 前11月新增破4000億元

據金管會統計，2023年11月底國銀對中小企業放款餘額9兆6,897億元，較上月增加562億元，單月增額是近五個月高點，使累計前11月增加4,064.4億元，一舉達陣全年放款增額3,800億元的史上高目標，目標達成率107%。

這也是國銀對中小企業放款僅2008年海嘯未達標外，已連15年新增放款都達到目標值。

銀行局副局長林志吉說，往年中小企業放款目標僅2,000億元，2021年才提高到3,000億元，2022年目標再拉到3,500億元，2023年3,800億元是高標，有此佳績也顯示中小企業資金需求仍在。

金融圈認為，隨2024年美國暫停升息並開啟降息循環，有助企業投資意願增加，預估中小企業資金需求復甦將更加明顯。

金管會公布2023年11月底國銀對中小企業放款餘額達9兆6,897億元，月增0.58%、年增5.16%各是近五個月和八個月高點，顯示中小企業放款在第四季起已有明顯加溫現象。

銀行主管也說，通常年底、分行多會衝放款拚績效，年底也是相關節慶活動旺季，中小企業周轉金需求或未來一年資金規劃都會陸續在第四季浮現，2023年全年放款動能仍樂觀。

據數據顯示，2023年來國銀對中小企業放款呈緩步回溫，首季衰退6.96億元，第二季跳增1,487億元達到高峰，第三季增加1,504億元持穩，第四季起，光10~11月兩個月就增加1,081億元，已達到第三季的七成。

從2020年的三年疫情期間，受惠政府陸續推出疫情紓困、和疫後振興貸款專案，均推升國銀對中小企業放款量，如2020年全年中小企業放款量就達9,144億元的史上新高，次高則是2021年8,762億元，2022年則是5,945億元，2023年全年可望增加4,500億元左右。

2023年前11月國銀對中小企業放款增加金額前五大者，包括北富銀增加749億元，華南銀增加560.5億元，彰銀（2801）增加466.2億元、玉山銀432.1億元、永豐銀340.75億元。

其中北富銀四月起是加計日盛銀放款餘額，若扣除日盛銀315億元，北富銀實際增加434億元，增額僅位居老三。