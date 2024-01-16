5月中起持股逾5%上市櫃大股東得全都露 沒申報恐挨罰

2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10%降到5%，讓上市櫃公司背後藏鏡人股東將無所遁形，金管會完成相關法規預告，若以2022年底統計來看，將新增3307位股東需補申報，否則最重恐挨罰480萬元罰鍰。

依新制，持股上市櫃公司逾5%、但未超過10%者，需在5月10日起的十天內辦理第一次申報和公告，第一次僅需申報三項內容，一、取得人的相關資料，如股東姓名、身分字號等，二、取得股份總額和相關占比，三、取得目的。

證期局副局長高晶萍說，2024年初會由證交所和櫃買做宣導，接近申報時點，也會由集保中心跑資料，篩選出持股5~10%需要補申報的股東並做通知，一般自然人股東可請公司代為申報，申報資料都揭露在公開資訊觀測站中。

以過去持股逾10%需申報的舊制來看，2021年和2022年僅各裁罰三件、共六件逾期申報，都從最低24萬元罰鍰起跳，一般多是公司、股東法規不熟悉所致，沒有故意逾期不報。

依《證交法》規定，若持股逾期未申報，可處取得人24~480萬元罰鍰。據統計，2021年申報逾10%持股有504件、2022年則申報403件，2023年仍屬舊制，2024年新制上路，申報量估會增加。

為提升股權透明度、公司治理水準並和國際接軌，金管會是在2023年5月10日修正公布《證交法》43-1條和183條，將大量持股申報及公告門檻從10%降到5%，外界稱為「揪出藏鏡人條款」，並在公布後一年、即2024年5月10日實施。

金管會預告完成相關子法（取得股份申報辦法），有三大重點，一、可採電子化申報。除目前取得人透過公開資訊觀測站做公告並以書面向金管會申報外，也可採取由公開資訊觀測站上傳檔案就完成申報。

二、豁免政府管理的退休與保險基金的申報制。相較預告期，這次更進一步簡化只需每半年度（每年6月底和12月底）申報持股逾5%即可，不需申報變動數。

高晶萍說，基於政府基金具有高度公益性，因此包括勞金局旗下有七大政府基金、及退撫基金等，至少有八大政府基金都可採每半年度申報，中間持股變動數都可豁免。

三、第一次辦理持股逾5%申報作業時，連同政府基金都需申報和公告，但可簡化作業，只需公告三項資料，包括取得人基本資料、股份總額和取得目的。未來公開資訊觀測站會有一個「大量股權公告」專區，所有資料都在此專區揭露。