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金管會再對新光金下通牒：趕快增資不要寄望監理寬容

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日再向新光金下通牒，要求儘快現金增資不要寄望監理寬容。圖/本報資料照片
金管會今日再向新光金下通牒，要求儘快現金增資不要寄望監理寬容。圖/本報資料照片

新光金大股東為了增資問題近二天不斷隔空喊話，炮火連連，尤其公司派這裡在15日再提出委任外部顧問公司的新解方，會否影響金管會要求新光金增資的立場？金管會16日給了明確答覆：「趕快增資，不要寄望監理寬容！」

金管會是由保險局副局長蔡火炎出面表達保局立場。蔡火炎16日在金管會例行記者會重申，新光金在2023年上半年RBC不足，當時已要求新光金提出改善計畫，因此，112年7月新光金董事會也通過增資70億，但現在僅完成15億增資，保局對此立場不變，要求公司必須履行後續的55億增資義務。

但增資金額並不只70億元。保險局在數周前已公開表示，新光金前董事長吳東進當時已允諾金管會所要求的三年各增資70億計畫，也就是合計要增資210億，但現在新光金連第一年的70億增資，都只能拿出15億，所以金管會增資聲聲催。

媒體提問，新光金董事會決議要聘請外部顧問公司來提出財務診斷、針對資本適足率問題提出解方，蔡火炎也明確回應，這是新光金董事會的決議，金管會不作評論，但先前新光金答應的增資，就是必須完成；至於外部顧問公司，會否再提出其他增資替代方案，甚至不主張增資？蔡火炎則回應，這是「尚未發生的問題」，因此不作假設性的回應。

蔡火炎表示，新光金先前提出了死利差互抵責任準備金、不動產增值利益準備金納入RBC計算，金管會均已發函駁回，並且直言新光金應要辦理現增，而非寄望監理寬容。

增資 新光金 金管會

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