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新光金增資吵不停 金管會：不要寄望監理寬容

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會保險局副局長蔡火炎晚間明確表示，新光金2023年7月已通過增資70億元、如今僅完成對新壽增資15億元，「請新光金盡速對新壽辦理增資，而非寄望監理寬容」。圖／聯合報系資料照片
金管會保險局副局長蔡火炎晚間明確表示，新光金2023年7月已通過增資70億元、如今僅完成對新壽增資15億元，「請新光金盡速對新壽辦理增資，而非寄望監理寬容」。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）增資案吵不停，大股東吳東進與現有經營團隊（改革派）相互指控，對方是「增資戰犯」；金管會保險局副局長蔡火炎晚間明確表示，新光金2023年7月已通過增資70億元、如今僅完成對新壽增資15億元，「請新光金盡速對新壽辦理增資，而非寄望監理寬容」。

蔡火炎說，新壽2023年上半年資本適足率低於200%，金管會要求新壽提出增資等財業務改善計畫，包括新壽2023年7月通過70億元增資，但目前僅到位15億元，將會持續要求新壽完成財務計畫。

新光金先前向金管會爭取死利差互抵準備金、不動產增值利益準備金可納入RBC計算，金管會已明確表態礙難同意「請新光金盡速對新壽辦理增資，而非寄望監理寬容」。

目前金管會並未接獲新光金提出其他的監理措施，至於新光說再找外部財務公司，蔡火炎說，「我們現在就是要求新光金盡速對新壽增資，董事會是否有其他研究，這是董事會決議，我們不評論」。

增資 新壽 新光金

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