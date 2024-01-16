台幣今重貶1.77角 央行晚間喊四點：匯率仍屬相對穩定

總統大選後第二個營業日，外資持續大動作大舉落跑匯出，狂落跑至少逾12億美元，新台幣今（16）日爆巨量重挫1.77角收31.392元，創逾一個月低位。市場信心鬆動，央行罕見出面信心喊話，今日傍晚發出四大聲明，強調「近期新台幣匯率變動反映國際美元走勢，惟新台幣匯率仍屬相對穩定」，同時強調目前匯市沒有特別異常情形。

央行外匯局局長蔡烱民今日晚間強調，第一，2023年底，因市場樂觀預期美國聯準會（Fed）將於2024年3月開始降息，美元指數(DXY)明顯走弱，外資資金鉅額集中匯入，導致新台幣匯率大幅升值。

第二、惟本年以來，由於New York Fed總裁John Williams等官員淡化Fed即將降息之預期，加以近期公布之美國CPI通膨率高於市場預期，且勞動市場仍具有韌性，帶動美元指數反彈1.55%。

第三，受到前述國際美元走強之影響，外資資金持續流出，本年以來新台幣對美元匯率貶值2.09%，惟貶幅小於日圓(-3.50%)、韓元(-3.29%)及泰銖(-2.83%)；同期間新台幣匯率波動度亦小於其他主要貨幣，顯示新台幣匯率走勢仍屬相對穩定。

第四，外資資金進出國內匯市頻繁，央行將持續密切注意資金進出情形。

許多金融業界專家擔心兩岸地緣政治風險，影響外資信心。但蔡烱民今日晚間親自對外強調，這波亞幣貶值，主要反映國際美元走強，外資買股票就會匯入，賣股票就會匯出。

蔡烱民強調，假設外匯市場供需出現明顯失衡，波動比較大，央行就會進場調節。今日是否有進場？他回應，的確有小幅進場調節，因近兩日看起來波動較大。

台灣總統大選結果，加劇外資恐慌兩岸地緣政治風險，選後連兩個交易日，外資持續出走，光台北外匯經紀公司成交量就爆衝至23.47億美元，創14個月以來大量。