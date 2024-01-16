金管會宣布 即日起受理開放銀行第三階段申請

金管會今日宣布，已核備銀行公會及財金公司所提出的開放銀行自律規範及資安標準，即日起，正式受理開放銀行第三階段的申請。

銀行局副局長林志吉認為，若第一、二階段有參與開放銀行的金融業者和第三方業者，參加第三階段的可能性比較高；至於目前第二階段在遠傳電信退出之後，僅存的TSP業者集保公司，是否有意願參加第三階段？林志吉表示，會等銀行公會將自律規範及資安標準函轉之後，進一步了解潛在性參與者的意向。

金管會目前對開放銀行的消費者爭議，已有先讓銀行墊付賠償給消費者，每個消費者每個事件在2萬元以下，多位消費者合計1千萬元的上限。此外，在第三階段裡，每一個交易完成，都得通知消費者來確認，例如用推播、簡訊、電郵方式。

金管會也表示，我國的開放銀行政策，是參考香港、新加坡作法，採鼓勵業者以自願自律方式分三階段推動，第一階段「公開資料查詢」、第二階段「消費者資訊查詢」、第三階段為「交易面資訊」。其中第一階段及第二階段已分別於108年9月及109年12月上線，截至112年12月底，第一階段共有27家銀行業者與第三方服務提供者(TSP業者)參與，第二階段有17家銀行與2家TSP業者參與，已共計24個合作案經金管會核准。

金管會表示，考量前二階段的整體查詢量已有穩定規模，及健全我國開放銀行環境，金管會請銀行公會洽商財金公司研議第三階段的業務面自律規範及技術與資安標準，經審慎檢視所報的銀行公會自律規範及財金公司技術與資安標準的草案後，同意予以核備，其中第三階段相關開放項目包括「存款」、「信用卡」、「貸款」、「支付」及「手機門號轉帳」等5種業務種類，共計35個項目。林志吉也表示，這五個項目，亦可以透過轉帳來達到繳費的功能：

1. 存款類：申請定存到期轉期變更、試算/申請定存解約、申請活存轉定存、數存開戶申請/查詢申請結果。

2. 信用卡類：申請信用卡額度調整(臨時額度、固定額度)、查詢信用卡單筆交易可分期期數及對應利率、試算/申請/取消信用卡單筆交易分期、申請/查詢/取消信用卡帳單及單筆交易分期約定、信用卡類產品申請/查詢申請結果，例如，由TSP業者為消費者把申請書轉給合作的銀行。

3. 貸款類：擔保貸款類產品申請/查詢申請結果、無擔保貸款類產品申請/查詢申請結果。

4. 支付類：轉出請求交易、轉出查詢交易。

5. 手機門號轉帳類：註冊/更新/取消門號綁定、查詢門號註冊資訊、門號轉出請求交易/查詢交易、通知門號異動、查詢門號轉帳參加單位清單。林志吉也說明，這裡所指的門號轉帳，是用門號來綁定銀行帳號。