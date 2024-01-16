星展呼籲：2024存現金有投資風險 三劇本建議抱債

星展集團今（16）日舉行2024年第一季投資展望記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為， 2024年經濟成長趨緩，預期今年看到日本央行貨幣正常化，對日股看法維持中立不變。料大陸溫和反彈，但看淡歐股受到地緣政治風險以及歐洲地區原油依存度相對高，不利於歐洲市場經濟以及企業成長，

「今年存現金會有投資風險」，陳昱嘉解釋，假設現在資金停泊在高利率定存，未來將很有機會碰到續存，無法取得高利率情況，建議投資人要把閒置資金挪移到債券，有利風險報酬。

美國聯準會自實施緊縮政策以來，用16個月的時間共升息525個基點，為歷史上最快速的升息循環紀錄之一。然而，鑒於經濟成長和通膨數據呈現放緩趨勢，星展集團認為美國利率已逐漸見到高點，預期在經濟進一步出現降溫跡象時，美國聯準會將會啟動降息，預期7月開始到年底降息100個基點。

星展集團對2024年債券表現開出三種情況，無論哪一種，都不至於有賠錢風險。第一種，即便美國聯準會意外升息200個基點，投資組合也不會虧損，最多零報酬，但陳昱嘉認為，現在美聯準會比較可能啟動降息。第二，美國聯準會暫停升息，未來12個月仍估計有6％報酬；第三，2024年美國聯準會降息100個基點，將可拿到9％報酬。

假設手中資金部位夠多，可以持有公司債；假設不充裕，可配置債券型基金、投資等級債、ETF等等，「債券將成為核心資產，產生穩定收益，股市部位導致價格波動，跟過去十年不同，固定收益將具有更深的吸引力」。

類股中，星展看好科技股與非必須消費類股中的優質成長股；今年認為要押寶債券市場，

因此，星展集團認為，債市配置可望為投資人降低風險及帶來固定收益。隨著市場對美國債務不斷攀升的擔憂加劇，較高的債券殖利率將對整體經濟造成壓力，可能導致非投資等級信貸的違約率上揚。星展因此持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信

另外，股市上，陳昱嘉指出，雖然大陸股市表現疲弱，影響亞洲不含日本（AxJ）股市表現不如預期，但市場預期AxJ企業在2024年獲利將成長20.2%，因此星展對AxJ股市獲利前景持樂觀看法；類股部分，受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及美國聯準會利率已達高點影響，認為美國科技類股獲利動能強勁，同時也看好亞股的價值型股票。

陳昱嘉認為，科技類股今年觀望新議題題材，例如AI或半導體需求，可望帶動伺服器或是電腦等整體科技類股，即便蘋果在大陸面臨市占率或銷售比較慢，但整體科技產業循環開始改善，今年科技產業偏向利好，即便這部分對大陸或台灣供應鏈有影響，星展觀察，都認為影響相對有限。