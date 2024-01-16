產業前景可期 布局基礎建設基金掌握投資契機

全球各國近年來不斷擴大基礎建設、公用事業的投資，從淨零減碳新能源、綠能環保到智慧科技AI、網通數位等，均可看到具規模的基礎設施推動計畫，根據世界經濟論壇的預估，到2040年時，每年全球基礎設施投資約3.7兆美元，其中以美洲和非洲的基礎設施缺口最大。

在基礎建設重要性與日俱增下，估計到2025年，機構法人對基礎建設資產投資規模將從2021年6,680億美元成長至7,950億美元，成長19%，前景看好。

生活中離不開基礎建設，合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊說，基礎建設攸關國家的經濟發展，多由政府主導規劃，產業具備基本剛性需求，且具有穩定的股息誘因與防禦價值，也因此吸引機構法人在投資組合配置中增加對基礎建設相關投資的比重。

雖然2023年基礎建設產業因其中某些領域對於快速攀升的利率較敏感，以及市場關注重點集中在科技股（AI風潮），降低對再生能源的興趣，而致股價表現相對落後，不過隨著美國聯準會貨幣政策停止升息，也讓基礎建設與公用事業類股有補漲機會。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊指出，統計1995年至2019年聯準會過去四次停止升息期間的表現，S&P 500公用事業平均上漲18.9%，表現優於S&P500指數平均上漲12.4%、羅素3000價值指數平均上漲14.5%及羅素3000成長指數平均上漲9.7%。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊表示，目前基礎建設的評價已有回升的現象，然目前仍居過去10年來的超低區間，低於2倍標準差，估值偏低，但長線來看產業前景佳、獲利可期，建議投資人可趁目前估值低之際，布局基礎建設相關基金，以掌握長線趨勢所帶來的投資契機。