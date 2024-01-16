法巴人壽攜手基富通 推出三大基本保障型保險商品

法國巴黎人壽於基富通「好好退休準備平台」推出小額終身壽險 、定期壽險與重大疾病健康保險三大保障型保險商品，期望透過「小保費、大保障」的特性，幫助國人檢視人生不同階段之保障需求，來轉嫁、降低個人或家庭面對未來生活不確定性風險。

法國巴黎人壽表示，為強化國人基礎保險保障，積極推廣保障型保險商品的重要性，「法國巴黎人壽保障型保險商品平台」提供法商法國巴黎人壽「保e通定期壽險」、「愛e通定期重大疾病健康保險」及「享e通小額終身壽險」等三項基本保障保險商品，並有多種繳費年期與保額，民眾可依個人目標和能力選擇最適合自己的保障方案。

法國巴黎人壽表示，想要好好退休必須把握「有攻有守」的原則 ，除了積極布局投資理財之外，也應同步規劃自身保障，才能為退休生活打好地基。

平台提供民眾24小時線上自主投保，投保步驟簡便，法國巴黎人壽也針對三種商品的特性與優勢，提供不同族群投保建議。

一、作為家人最強後盾，三明治族首選定期壽險；壽險商品通常是用來轉嫁身故後的家庭經濟問題，如子女教育金或家庭生活費等。三明治族是家中經濟來源的主力，同時也是上有老、下有小，人生經濟壓力最大的階段。相較於終身壽險，定期壽險費用便宜，千元保費即可獲得百萬保障，能在一定的期間內發揮保險槓桿作用，為三明治族撐起家庭重擔。

「法商法國巴黎人壽保e通定期壽險」保障項目包含身故保險金或喪葬費用保險金，及完全失能保險金，提供5年期、20年期及至70歲屆滿等三種不同年期定期壽險可選擇，民眾可依人生階段與家庭責任彈性規劃，比如18歲剛成年可投保較低保額，30歲後家庭責任加重，則可提高保額，逐步建構完善保障。

二、及早規劃重疾險，拚事業更無後顧之憂；食安、環境污染、工作及生活壓力等問題，已成為重大疾病年輕化的誘因。法國巴黎人壽表示，一旦罹患重度癌症、重度急性心肌梗塞、重度腦中風後障礙等重大疾病，不僅醫療費用可觀，也可能因此失去工作能力。

「法商法國巴黎人壽愛e通定期重大疾病健康保險」分為1年期和20年期，保障涵蓋七項重度重大疾病。凡經醫師診斷罹患保障內容涵蓋之七項重大疾病之一，即可獲得一次性保險金給付，可彈性作為短期生活費、看護費或自費醫療補貼之用，避免對家庭經濟造成嚴重衝擊。建議年輕上班族群，積極打拼事業的同時，更應及早規劃重大疾病險等一次性給付的保險商品，

三、小額終身壽險，為家人預留保障；小額終身壽險為政策型保險商品，保費大多較一般終身壽險低，可承保年齡及核保條件較一般終身壽險放寬，法國巴黎人壽提供10年、20年繳費年期，其特色在於投保門檻低，最低保險金額10萬元即可成立，愈年輕買保費愈便宜，相當適合預算有限又想擁有基本壽險保障的民眾。

「法商法國巴黎人壽享e通小額終身壽險」保障內容包括身故保險金、完全失能保險金和祝壽保險金，此外還能選擇附加一年期「法商法國巴黎人壽享e通小額傷害保險附約」，讓保障更周全。不論是經濟能力較有限的小資族，或是過去來不及購買終身壽險的銀髮族，都可用實惠保費為心愛的家人預留保障。