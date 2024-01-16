全球新興市場股票基金 迎來資金淨流入

美國12月通膨數據較預期為高，聯準會官員持續管理市場對通膨的預期，股票市場資金情緒略轉為保守。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周除全球新興市場股票基金迎來淨流入外，其餘地區股市股票基金多呈淨流出狀態。

安聯投信表示，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周有所回落，市場降息預期仍偏向樂觀，不過最新的通膨數據、開跑的企業財報季以及地緣政治不確定性也影響市場情緒，股市漲跌互見。觀察全球主要股市，過去一周美股主要指數與道瓊歐洲600仍收紅，不過亞股則是多數走跌，日股則為亞股中表現較佳者；新興市場股市過去一周也多小幅收黑。

安聯投信表示，由於已開發市場的通膨持續放緩，部分數據也顯示美國經濟有所降溫，故連準會利率接下來維持不動的機率較高，市場認為多數已開發市場央行已達到緊縮周期的巔峰。放眼2024年，經濟雖因緊縮的金融環境存在放緩風險，但因美國經濟仍具韌性、企業財報獲利穩健，評估短期內陷入衰退的機率不高。

安聯投信表示，隨著升息循環進入尾聲，股票長期仍有望震盪走升，持有現金的機會成本上升，建議可降低現金水位，拉高包括股票等風險性資產配置，並以高品質的大型股為核心部位，提高投資組合的抗風險能力，並持續留意包括通膨數據變化、央行貨幣政策、美債殖利率、美元走勢等資訊及盤勢進行判斷與動態調整。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示， 隨著不確定因素對市場帶來影響，近期台股交投相對清淡、盤勢表現空間也相對有限，而自年初以來台股表現落後美股，便是受不確定性影響，進而壓抑部分買盤，且資金也期待在情勢明朗後再重回市場。

安聯投信台股團隊表示，根據歷史經驗，在不確定因素逐漸消失後，市場終究會重新回升、回歸基本面。從基本面來看，去年產業面臨庫存調整壓力，而今年相對較無此問題，包括PC、手機的短單效應目前看來有望延續到農曆年前；此外，雖相關急單規模不大，但有急單某種程度也顯示供應鏈庫存很低，供應鏈狀況相對健康，對市場具正面意義。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，美股財報周和台股重要法說會接下來將陸續登場，相關訊息與業者對今年的展望看法，應有助市場掌握更多今年的產業情況；不過也因時序上目前較靠近農曆年節，雖市場有望震盪向上，但空間應該有限。