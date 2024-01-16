選後40日平均漲幅達14% 法人：分批布局台股高息中小型ETF

國內總統大選後，將回歸基本面，據歷史經驗來看，選後普遍有亮眼的表現。法人建議，策略上可偏重具利基產品及成長性明確的中小型股，投資人可分批布局台股高息中小型ETF。

台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民表示，據統計，自1996年以來的七次總統大選，在選後20日，平均漲幅8.5%；選後40日，平均漲幅高達14.3%；在選後60日，平均漲幅9.3%。

就基本面來看，黃鈺民指出，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，基於2024年的景氣優於2023年前提下，對股市持續樂觀，且就歷史經驗而言，第1季上市櫃企業作夢行情發酵，台股指數亦表現佳，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。

黃鈺民表示，第1季至農曆年，一向為中小型股的傳統旺季，包括主力大戶的加碼及投信法人的作帳行情，此外，在股市面臨回檔時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。