保險買氣回溫 友邦人壽總座估今年壽險業FYP年增10~20%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
AIA友邦人壽總經理侯文成（右）與AIA友邦人壽行銷長簡芳英合影。記者戴玉翔／攝影
AIA友邦人壽總經理侯文成（右）與AIA友邦人壽行銷長簡芳英合影。記者戴玉翔／攝影

保險買氣將回溫，友邦人壽總經理侯文成指出，隨美元利率屆頂，保險吸引力將相對提高，先前轉存美元存款的資金今年會回流，看好今年整體壽險業新契約保費有10%至20%的成長率。針對多家同業紛紛進軍分紅保單市場，友邦人壽則表態暫不考慮搶進，目前亦沒有推出投資型保單的計畫，將持續主攻利變型保單。

侯文成指出，2023年美國利率處高檔，但由於聯準會已停止升息，隨著美元利率屆頂，保險吸引力將相對提高，先前轉存美元存款的資金今年會回流，看好今年整體壽險業新契約保費有10%至20%的成長率，投資型保單也可望谷底反彈，「今年會比去年好」。若以市場結構來看，他分析，今年美元的利變險加上分紅保單，約占今年新契約的五成，投資型保單則占三成左右。

侯文成分析，高資產客群的年繳保費大約在10萬或15萬，以友邦人壽來看，客群屬性以高資產為主，因此友邦開發保單，鎖定在打造穩定的退休後現金流，所以今年仍主打利變型還本終身壽險，且期繳型為主。

友邦人壽為協助國人因應長壽風險，建議民眾可善用保險工具的「優沛選擇權」與「時間累積」這兩大特性，新推出的利變型還本終身壽險，投保年齡最低0歲，繳費年期有3年、6年、12年三種選擇，高達8組「優沛選擇權」可預先擇定於保險年齡30歲、40歲、50歲、55歲、60歲、65歲、70歲或86歲之「保單週年日」開始領取生存保險金，最高可領取到被保險人保險年齡99歲的保單年度末。而宣告利率在符合一定條件下還有機會享有回饋分享金，讓資產逐年穩健累積。

侯文成表示，該保單從去年10月推出以來僅2個多月，平均保費約1～2萬美元，且已有大單出現，甚至有高資產客戶還繳千萬級的保費，保額達3億元之高，就是因為看重資產傳承及穩定現金流的效果，而該保單生存保險金與身故保險金合計金額，按被保險人年齡別，保額倍數效果最多可放大到6倍。

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