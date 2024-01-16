這4家銀行以房養老業績「掛蛋」還有人衰退…發生什麼事？

據金管會截至2023年底統計，有4家銀行承辦以房養老業務「原地踏步」，甚至還有一家大型民營銀行陷入衰退，為何民營銀行不愛推？銀行主管坦言，民營不積極，關鍵仍是以房養老有長壽、利率和不動產跌價等三大風險。

該主管說「以房養老」僅限定60歲以上老人，客群少，其次，這些老人去世後，不動產處理、還有繼承等問題，如美國有政府機制介入，但台灣只能靠銀行處理，不確定風險很高，加上老人長壽風險也是關鍵。

據統計，2023年第四季有4家銀行承辦以房養老件數和金額，均與上季一樣，等於第四季業績「掛蛋」，其中還有一家民營銀行更從2019年第四季起，就是「零成長」，等於長達四年都沒有新進件，該業務名存實亡。

另外還有一家大型民營銀行，甚至出現衰退。據數據顯示，該銀行2023年底以房養老核貸件數25件、2.65億元，年減3件和0.28億元，可能是因契約中止所致。

對民營銀行承辦以房養老業務「原地踏步」，金管會官員說，以房養老性質仍屬「商業型貸款」，各銀行依自身經營策略、民眾需求承辦，金管會仍將鼓勵並關注市場運作、及銀行辦理該業務的狀況。

對於有銀行建議以房養老結合「信保機制」，金管會評估作業層面、保費核算及執行困難度等三大因素後，認為信保機制仍窒礙難行。