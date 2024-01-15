被指不支持增資 新光金公司派大股東發出五大聲明反擊

被新光金榮譽董事長吳東進批評不願意增資，新光金控以新光人壽副董事長洪士琪為首的公司派大股東打破沉默發出五大聲明回擊，並且高分貝抨擊吳東進自豪過去屢次以低於票面金額辦理現金增資的作法，不僅犧牲股東權益，現今看來，更是證明屢次增資作法並未終局解決人壽整體問題。

去年6月9日改選落幕之後新光金變天，但是等不及今年6月的股東會召開，現在新光金控的大股東因為增資問題提前開戰，所謂的改革派也就是現在的公司派大股東所發出五大聲明全文如下：

2. 新光人壽立足台灣已逾60年，對台灣社會安定貢獻己力，是不容忽略之事實。如同吳東進先生所述，新壽是一家不錯的公司，這是因為它有優秀的員工及完整之產品，在此良好基石上，新光本應繼續成為業界翹楚，然卻因過去經營不善，造成公司重大虧損而須處分重要資產，漠視公司治理而遭致裁罰，甚至董事長及高階經理人遭受停職停薪等處分，嚴重戕害公司經營體質及形象，經營績效日益低落。不僅股價持續低於票面，迫使公司近年數次增資均僅得以低於票面金額辦理，嚴重損及股東權益；且過去5年增資取得之資金遠高於公司配發予股東之股利，再再顯示公司增資後之經營績效未有改善，致使新光金控截至112年仍為唯一虧損且股價低於票面之金控公司。故造成今日新光金控困境之「果」，乃係吳東進先生過去經營不善所種的「因」，迄今卻仍由全體股東、員工繼續承擔。

3. 改革派之大股東就公司為符合主管機關對資本適足要求所為之增資，本應遵守，從未反對；惟增資之方法態樣多元，對於新經營團隊在綜合考量股東權益、增資效益及公司永續發展下所為之決策，公司股東應予支持，而不應惡意打擊。而每股淨值高於股價乙事，更是彰顯資本市場對於公司之淨值及未來發展的不信任。吳東進先生未能深刻反省其過去經營不善對新光金控公司及股東、員工造成之傷害，反聲稱這是股票有價值的表現，實令人瞠目結舌。

4. 改革派大股東對於現行董事會之經營能力具有信心，亦尊重現行經營團隊在充分了解新壽相關資金缺口後，所努力尋求可以確保股東權益及公司永續經營之各種方法，包括持續爭取死利差互抵責任準備金、不動產增值利益準備金可納入RBC之計算等等，惟很遺憾未獲主管機關同意，故公司進而再尋求外部顧問協助進行財務診斷，協助評估是否有其他可行自救方案，可兼顧股東權益及公司永續經營，以有效終局解決公司困境。

5. 茲此期盼股東們共同支持及尊重公司經營團隊所付出之努力，勿以不實資訊打擊公司員工士氣及影響股東對公司之信心，甚而對金融交易市場造成干擾，影響金融交易秩序之穩定。