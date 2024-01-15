報復性消費潮帶動 五大發卡行去年簽帳金額破2.9兆創新高

疫後報復性消費潮，使國銀在2023年的全年刷卡金額破表，根據中信、國泰世華、玉山、北富銀、台新等五大發卡行在15日出爐的最新統計顯示，合計五大行在2023年的全年簽帳金額已破2.9兆，至於全體國銀在2023年的刷卡簽帳金額累計已破4.1兆，均創史上新高紀錄。

據前五大發卡行最新統計，在2023年12月的單月簽帳刷卡金額，依序為中信銀594.7億、國泰世華銀504.6億、北富銀488.1億、玉山銀430.31億、台新銀366.43億，儘管和11月相較均呈減少，但倘若和去年同月相較則大幅成長。

至於12月的在外流通卡量，五大發卡行依序為中信銀910.43萬張、玉山銀723.07萬張、北富銀721.45萬張、國泰世華銀719.77萬張、台新650.06萬張；從卡數可看出位列第二至四名的玉山銀、北富銀、國泰世華銀三大行已進入激烈的拉倨戰，而三大行在卡量的衝刺也各有「利器」各顯神通。

北富銀表示，12月的發卡動能依序來自Costco卡、momo卡及J卡，都是「百萬級別」，其中Costco卡全年累積發卡量突破210萬卡，為北富銀2023年度發卡量最高之卡片；另富邦J卡則主打日韓當地消費高回饋，2023底累積發卡數將近200萬卡，還有富邦momo卡亦破百萬卡，為台灣第一張破百萬張的電商聯名卡。北富銀亦統計，12月單月刷卡量最大的卡片為Costco卡，2023年全年刷卡量最大的卡片為J卡 刷卡量成長最高為台灣大哥大聯名卡與momo卡，簽帳成長皆約4成。

北富銀從今年8月開始，簽帳金額排名即晉級第三大，對此北富銀分析，全年成長貢獻主要來自量販超市及旅遊類別簽帳成長快速，其他如餐飲及網購消費亦呈現高度成長，尤其，包含旅行社、航空公司及海外等場域消費較去年同期成長近2倍，而海外刷卡貢獻佔旅遊類別比重達65%。

玉山銀行則表示，12月當月發卡數為9.5萬張，主要發卡動能來自家樂福聯名卡、U Bear卡、熊本熊卡和Pi信用卡等主力卡，其中，家樂福卡已突破百萬張，另外星宇航空聯名卡及熊本熊信用卡亦貢獻整體玉山卡聲量及市佔率。

至於有效卡數，12月最新統計依序為中信銀578.72萬張、北富銀549.18萬張、玉山銀480.44萬張、國泰世華銀462.8萬張、台新455.79萬張。

倘若以五大發卡行在2023年的全年刷卡簽帳量能來看，以中信銀掛帥7369億、年增28%，國泰世華銀居次刷出6824億，較2022年亦有逾千億增量，玉山銀5464億年增13%、北富銀全年簽帳金額逾4800億亦創新高、年增率38%，台新銀2023年全年簽帳金額則為4571億元，五大發卡行的簽帳金額，均同步創歷年新高紀錄。

在2023年的流通卡、有效卡數、全年簽帳金額均奪冠的中信銀分析，消費金額的主力在於疫後的百貨、餐飲、旅遊刷卡三大類消費，使其2023年的簽帳消費金額不但年增28%，更較疫情爆發前2019年的刷卡金額5006億元，大幅成長47%。

國泰世華銀指出，12月適逢電商雙12及耶誕跨年假期，國泰世華CUBE卡提供玩數位、樂饗購及趣旅行三大權益方案最高享3%回饋無上限，更針對指定電商及百貨合作檔期促刷活動，因此電商、百貨及旅遊等主要通路簽帳皆較去年同期成長，12月信用卡整體簽帳金額達504.6億亦拿下同業排名第二佳績。

北富銀從今年8月開始，簽帳金額排名即晉級第三大，對此北富銀分析，全年成長貢獻主要來自量販超市及旅遊類別簽帳成長快速，其他如餐飲及網購消費亦呈現高度成長，尤其，包含旅行社、航空公司及海外等場域消費較去年同期成長近2倍，而海外刷卡貢獻佔旅遊類別比重達65%。