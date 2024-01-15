高息 ETF 新兵報到 00939每股15元、3/1開募

台股高息ETF將再添新兵，統一投信旗下首發台股ETF預計3月1日開募，每股發行價格15元；統一台灣高息動能ETF（00939）採月配息，兼具高股息、強動能特色，是為除權息旺季量身打造的全方位解決方案。

統一投信表示，投資高息ETF成為全民運動，00939追蹤之臺灣高息動能指數，指數調整頻率配合台股除權息周期，於除息旺季前的5月即精準卡位優質高股息標的，且成分股不受產業限制，各產業高息標的都不漏接。

另外，除權息淡季的9月、隔年1月，再以夏普值「動能調節」加碼強勢股、減碼轉弱股，有助績效層層疊加，提高成分股配置效率，讓指數擁有「高總報酬、高股息、高CP值」三高特色。

據歷史數據回測（2007/5/31~2023/11/30），臺灣高息動能指數總報酬率高達708%，同期間台灣加權指數303%。同時，近五年平均股利率達到9.85%，報酬率與股利率皆遠優於市場傳統高息ETF。

統一投信指出，這次與臺指公司合作，將統一投信逾30年的台股投資經驗指數化，納入高股息因子與動能指標，提供投資人高效存股新選擇；00939募集期間，一張只要1.5萬元，就能持有「擁股息、追動能」的新形態月配息ETF，在除息旺季前以小資金精準布局大財富。