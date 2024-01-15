一月台股 ETF 除息倒數 00927年化配息率逾8.5% 把握1月16日最後買進日

一月台股ETF除息倒數，本月共計有13檔台股ETF將除息，除息日落在1月17日至1月19日間，其中又以1月17日除息的產品數量最多，包括00927、0050、0056、00881等，因此想參與配息的投資人請留意1月16日為最後買進日。

從本次各檔台股ETF的配息狀況來看，共有9檔ETF的預估年化配息率超過6%，整體來說沒讓投資人失望。而若進一步觀察規模大於40億元以上、今年來日均成交量大於5000張以上之交投熱絡的產品，當中又以群益半導體收益（00927）的預估年化配息率來到8.52%最高，且此次每股配發金額為0.36元，也較前二次來的高，給投資人意外的驚喜，而00929與00881兩檔產品之預估年化配息率也分別有8.4%和8.3%，吸引市場關注。

法人專家表示，觀察即將除息的台股ETF之每股配發金額，包括00927、00929、00881、0050等都較前次配息加碼金額，新年一開始便為投資人奉上禮包，儘管近期大盤隨國際股市震盪，仍舊吸引投資人伺機布局台股ETF，既逢低卡位後續反彈行情，也順勢參與領息。

其中，群益半導體收益年至今規模成長62%最值留意。00927自掛牌以來，在去年7月、11月已分別配息0.22元，年化配息率都接近6%，且皆已完成填息，可說是配息力、填息力兼具，本次預計將配發0.36元，預估年化配息率達8.5%，引發市場關注。

00927與群益投信旗下最夯的群益台灣精選高息（00919）採取相同的選股邏輯，都訴求精準選股，挑出配息能力與獲利成長俱佳的股票來做為成分股，差別在於00927的成分股皆隸屬於半導體業。隨著半導體業迎來復甦，相關企業之營運與股價表現可期，建議投資人不妨透過00927來順勢參與，先享配息，再享資本利得契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台灣半導體業上、中、下游聚落完整，包括先進製程、封測等更居全球絕對領先地位，更是電子業當中的獲利冠軍。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展，對於半導體的依賴與需求也越來越高，且在產業庫存水位改善下，今年半導體業料將迎來新一波復甦成長，更是資產配置上的核心必備。

而台灣半導體護國群山企業不僅獲利表現佳，當中更不乏大方配息與股東分享營運成果的公司，股利率誘人，亦可為存股投資上的收益靠山，投資人不妨透過在成份股篩選上同時兼顧獲利能力與高配息之台灣半導體收益ETF來佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。