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台股基金市場失衡 金管會要管

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台股ETF示意圖／聯合報系資料照片
台股ETF示意圖／聯合報系資料照片

國內ＥＴＦ交易火熱，卻引發金管會憂心基金市場發展失衡。業界人士透露，金管會已在月前透過投信投顧公會發文投信業者，要求在一個月內提出「中長期促進資產管理業務發展願景」的規畫措施，其中更點名規畫措施必須涵蓋促進主動式基金發展的策略。

多家投信業者證實已接到金管會指示，並已提報改善方案之外，也都表示將推動「主動式ＥＴＦ」在國內問世，有助於台灣的主動式基金人才有「練兵」及開發多樣化產品的空間。國內目前的ＥＴＦ均為被動式ＥＴＦ，主動式ＥＴＦ結合基金主動選股和ＥＴＦ方便交易的特色，金管會也已研議今年開放，民眾可望有多一種投資選擇。

投信顧公會已成立強化主動式基金發展的專案研究小組，並委任目前台股基金規模逾七百億元、國內最大的安聯投信董事長段嘉薇邀集投信業者研議強化方案。

國內有近六十檔的台股ＥＴＦ，統計至去年十一月底，規模已超過一點三三兆元，是主動式台股基金的十倍以上；此外，根據投信顧公會統計的台股基金商品受益人數，若分成主動式台股基金和台股ＥＴＦ兩者來比較，在一一○年，受益人數分別為五十三萬餘人、二四○萬餘人，但到了去年十一月，前者僅增至五十五萬多人，後者則有五九六萬多人，失衡之嚴重由此可見。

金管會官員表示，儘管國內被動式ＥＴＦ蓬勃發展，但基金市場的發展應該平衡，因此要求業者提出中長期的發展規畫，「如何兼顧主動型和被動型基金的平衡發展。」官員也說，主動式基金仍應有一定的發展，對於台灣基金投資人才養成、產品研發才有幫助。

不過，投信業者認為，要改變該現況有難度，除了投資人買ＥＴＦ可像買股票一樣，直接在券商下單的便利性，市面上廿三檔以上的高股息台股ＥＴＦ先前動輒配出超過所追蹤指數的配息率，把投資人對配息胃口「養大了」，也造成主動式台股基金在市場競爭的壓力。

另一個原因則來自於操盤績效。政大商學院副院長周冠男分析，市場上約三分之二的台股主動式基金表現都低於大盤，但手續費、管理費都比被動式ＥＴＦ高，因此影響投資人的選擇。此外，民眾太重視配息，忽略資本利得重要性，衍生很多ＥＴＦ改成季配、月配，而配息頻率太高，最後都是拿本金在配，反而使基金淨值減少，建議投資人不要只看股息高低，卻忽略價差和資本利得同樣重要。

台股 金管會

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