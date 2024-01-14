市場失衡 金管會發函投信業者提主動式基金發展計畫

台灣ETF交易火熱，卻引發金管會憂心基金市場發展失衡。據業界人士透露，金管會已在月前透過投信公會正式發文給各投信業者，要求在一個月內，提出「中長期促進資產管理業務發展願景」的規畫措施，其中更點名該規畫措施，必須要涵蓋促進主動式基金發展的策略。

多家投信業者受訪時除了證實已有接到金管會指示，並且已提報改善方案之外，幾乎異口同聲的把希望寄託在「主動式ETF」在台灣問世，認為主動式ETF若能推出，亦有助於台灣的主動式基金人才有「練兵」及開發多樣化產品的空間。

另據透露，投信公會現在已成立強化主動式基金發展的專案研究小組，尤其特別之處在於，並非由國內投信業者來主導該研究案，公會已委任目前台股基金規模超過700億，為國內最大的安聯投信董事長段嘉薇來召集各投信業者進行強化方案的研議。

國內包括高股息ETF等台股被動式基金近幾年來大量成長，但在金管會看來，卻是「一則以喜，一則以憂」，喜的是ETF商品在台灣蓬勃發展，但憂的卻是主動式的台股基金相形之下顯得「萎縮」。

倘若以台股ETF規模來看，國內近60檔的台股ETF，合計在2023年11月底規模已超過1.33兆，是主動式台股基金的10倍以上，另外再據投信顧公會統計的台股基金商品受益人數，若分成主動式台股基金和台股ETF兩者來作比較，在110年，前者和後者的受益人數分別為53萬7514人、240萬8669人，但在111年底，前者55萬1113人、後者大增快200萬人至423萬6739人，而到了112年11月，前者幾乎僅增不到1千人至55萬2069人，但後者繼續大增至596萬4004人，受益人數的落差同樣也高達10倍，失衡嚴重由此可見。

嚴重的失衡現象並非金管會樂見。金管會官員對此表示，儘管國內被動式ETF蓬勃發展，但基金市場的發展仍然應該平衡，因此，才要求業者提出中長期的發展規畫：「如何兼顧主動型和被動型基金的平衡發展。」官員也表示，主動式基金仍應該有一定的發展，對於台灣基金投資人才養成、產品研發才有幫助。

儘管金管會希望基金市場能平衡發展，但投信業者則認為，要改變該現況有一定的難度，除了投資人要買ETF，可直接像買股票一樣，直接在券商下單較為方便之外，市面上23檔以上的高股息台股ETF先前動輒配出超過所追蹤指數的配息率，把投資人對配息胃口「養大了」，也造成主動式台股基金在市場競爭的壓力。

另一個原因則來自於操盤績效。政大商學院副院長，也是財管系所教授周冠男就分析，市場上大約三分之二檔的台股主動式基金，表現都低於大盤，但手續費、管理費都比被動式ETF來得高，這些都會影響投資人的選擇。周冠男也特別指出，近幾年由於民眾太重視配息、高股息這些，以致於資本利得重要性反而忽略，像很多ETF改成季配、甚至月配，周冠男認為配息頻率太高，到最後都是拿本金在配，反而使基金淨值減少，投資人有必要作觀念上的釐清，不要只看股息高低，卻忽略價差和資本利得也同樣重要。