台新金控辦旺年會 萬名員工參加總獎金破千萬

台新金控今(14)日於台北南港展覽館盛大舉行旺年會，邀請金控及旗下子公司、海外據點員工齊聚一堂，不僅席開超過一千桌，超過一萬名員工及賓客到場，規模更創歷年之最，同時摸彩的總獎金更是突破千萬，中獎率高達6成5，都破歷年記錄。

台新金控董事長吳東亮和夫人彭雪芬在萬人員工夾道簇擁下熱鬧進場向同仁揮手致意、也與在場所有人留念合影。吳東亮致詞時向大家拜早年，感謝全體員工一整年的辛勞以及認真付出的精神，同時期勉團隊未來在新的一年龍圖大展。

台新金控在睽違四年後再次舉行大型尾牙活動，今年旺年會參與人數與摸彩獎金均創新高，台新金控今年提供超過6700個獎項，也用心在活動會場展示台新認真故事館，使同仁都能感受到「認真，讓美好永續」的精神，以及公司長年來對偏鄉和體育的支持。

活動尾聲，吳東亮更攜手妻子彭雪芬上台，抽出最後的加碼獎金200萬元，讓整場一萬多名員工氣氛High到最高點。