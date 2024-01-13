賴清德勝選會衝擊匯市嗎？免驚！央行有這些穩匯措施

台灣總統大選結果出爐，牽動美中台三方關係、全球高度關注。預防選後外資大撤離，中央銀行手握多套劇本因應，除總裁楊金龍、外匯局長蔡烱民等周末不休假、到行坐鎮穩定軍心外，我國還有外匯「種籽基金」及逾5,700億美元的外匯存底可挹注金融市場、防範流動性風險升溫。

在利率政策方面，金融圈人士認為，在美國激烈升息期間，我國央行升息幅度較為緩和，估計央行要到2025年才有降息機會，在此期間內，若兩岸關係出現變化、導致國內金融市場劇烈動盪、甚至資金情勢轉為緊俏，央行將維持較寬鬆的資金環境，避免市場利率異常飆高。

穩定國內金融市場為央行職責，選後開盤，央行外匯局將派出一組人馬緊盯資金移動，一旦匯市出現失序疑慮，可馬上進場調節，避免新台幣匯率過度波動，衝擊金融穩定。

為防範選後台北匯市出現資金大舉流動情況，央行已有多套應變方案，除自外匯存底提撥的「種籽基金」機動備援，央行手中也握有逾八兆元的央行定存單，猶如國內新台幣「資金大水庫」，必要時可直接對國內金融市場注資。

就算外資擔心兩岸關係生變，資金大幅出走，央行自外匯存底提撥200億美元、10億歐元、800億日圓的外匯「種籽基金」，將機動支援有需要的銀行業者，隨時上陣應急。不只如此，我國還有高達5,705.95億美元的外匯存底可「護身」。

財經官員說，央行平日就有四大穩匯機制，首先是建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統及銀行報送的外匯收支資料，分析外匯資金進出情形，發現異常立即辦理專案金檢，採取即時導正措施；其次是提供國內金融市場流動性，透過拆款、換匯交易、公開市場操作及調整存款準備金等措施，提供金融體系台、外幣資金流動性。

第三是備妥充沛的外幣流動性，央行與國際組織及全球主要金融機構訂有外匯附買回融資機制（Repo），必要時央行可透過機制取得美元資金，支應國內美元流動性需求。第四，若遇市場供需失衡，導致新台幣匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定疑慮時，央行將本於職責適時進場調節，維持新台幣匯率的動態穩定。

財經官員指出，金融圈主管普遍預料，選後國內金融市場不至於有太大震盪，央行應急措施可望備而不用。