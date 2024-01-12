金仁寶致力公益 農曆年前再送愛、延續老董多年堅持
代工大廠金寶（2312）長年致力公益，而隨著農曆新年將至，金仁寶集團也特地在這個歲末年終的時刻，舉辦「讓愛一起飛翔」公益音樂會暨志工表揚，並由金寶總經理陳威昌及集團旗下許潮英慈善基金會執行長洪國基也特地現身頒獎。據悉，集團在這20多年來，持續透過支持社會公益、關懷弱勢族群、深耕偏鄉教育等方式，默默守護著需要幫助的人。
活動現場特地邀請「唐氏症關愛者協會」、「EyeMusic樂團」、「林靖嵐聽障舞蹈團」前來表演，觀賞著唐寶寶充滿朝氣活力的舞蹈、視障表演者打動人心的嗓音和演奏、聽不見聲音的舞者們默契絕佳地共舞，同仁們紛紛跟著音樂舞動身體、隨著節奏雙手打著拍子，在寒冷的冬天裡，激起心中澎湃的熱情與感動。
除了精彩的演出外，亦安排了優良志工表揚儀式，感謝集團志工們長久以來默默無私奉獻。另外，現場同仁們踴躍地在喜樂家族社會福利基金會和老五老基金會的公益攤位前付出愛心；於樂捐活動中慷慨解囊，氣氛無比溫馨熱絡。可見同仁們二十多年來持續付出的善心，早已匯聚成一股暖流，流進世界各地，令人無比動容。
「許潮英慈善基金會」為集團創辦人暨老董事長許潮英所創立。而老董事長不僅是眾人熟知的科技界前輩，他在世時，只要聽聞礦災、貧困人士的消息，就帶著現金，領著家人衝到現場，這種古道熱腸的胸懷更是令人難忘，而基金會民國89年創立，並持續關懷弱勢、善心助人，結合集團的人力與資源，從急難救助開始，發展至課業輔導、弱勢才藝課等，已守護上萬名學童。
對此，金仁寶集團也透露，我們長期支持社會公益、關懷弱勢族群、深耕偏鄉教育，在這二十多年來也持續不懈的透過許潮英基金會，將集團全體同仁們的善心慢慢、仔細的匯聚成一股暖流，希望點滴的善行能如同漣漪般擴展開來，觸及更多需要幫助的人，讓愛飛翔並降落在世界每個角落。
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