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普鴻資訊取得 ISO27001 國際資訊安全認證

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

普鴻資訊（6590）今（12）日宣布，日前已導入ISO／IEC 27001：2022資訊安全管理系統（ISMS），在獨立驗證機構TNV 審查下，已取得ISO/IEC 27001：2022國際標準要求的資訊安全認證。

這次認證範圍包含金融支付應用系統開發暨基礎設施建置維護服務，普鴻資訊已依照ISO27001資安要求，強化公司資訊安全管理機制與防禦能力，以展現對資安的重視與保護客戶機敏資訊的承諾。

普鴻資訊安全長洪存仁表示，在金融支付及交易安全領域經過多年創新與開發，產品具有最完整的解決方案，並和金融市場交易共用中心有良好合作關係，熟悉客戶和市場需求。

洪存仁說，在講求速度、安全及時效性的Bank4.0時代，在金融支付產品的服務上，普鴻產品特色兼具開發時效短與現有銀行系統容易整合，再搭配ISMS資訊安全管理系統落實資訊安全與系統開發維護管理，可確保系統安全機密性、完整性與可用性，保護機敏資料不外洩。

普鴻 資安

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