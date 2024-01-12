快訊

超越往年！返鄉投票潮湧現...雙鐵賣74萬張票 南下中長途下午起全滿

服務對象是人民非意識形態 柯文哲：政黨合作看議題

南科男持刀刺死情敵還放火燒！「這原因」二審判無期

美升息停止至降息期間 FANG+指數連年跑贏台美股市

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
美國停止升息後至降息循環期間，尖牙指數與台美股市主要指數漲幅(%)。資料來源：彭博。資料時間：2018/12/20美國停止升息後至2022/3/15降息循環期間。
美國停止升息後至降息循環期間，尖牙指數與台美股市主要指數漲幅(%)。資料來源：彭博。資料時間：2018/12/20美國停止升息後至2022/3/15降息循環期間。

據彭博統計，在美國上一次停止升息降息循環的三年多期間(2018/12/20-2022/3/15)，最直接持股美國「科技七巨頭」尖牙指數(NYSE FANG+)一年、兩年、三年漲幅都完勝台美股市主要指數。隨著美國聯準會可望在今（2024）年啟動降息，有利科技股估值壓力減輕，現在正是卡位降息大多頭行情，布局追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）之最佳時機。

資本市場通常會在Fed停止升息後出現雙位數漲勢，回顧2018年Fed按下升息停止鍵後，FANG+指數一年大漲逾四成，優於台股的23.6%、標普500的30.6%，也略高於科技為主體的那斯達克100指數之39%漲幅。拉長二年、三年來看，FANG+指數更是剽悍狂飆，分別漲182.1%、220.2%。

FANG+指數漲勢表現如此驚人，主要是十檔成分股一手包辦「科技七巨頭」（Magnificent Seven），其餘成分股也都是最具未來性、成長性及話題性的科技王牌，「站在巨人的肩膀」的優勢發威，使FANG+指數在擺脫升息壓力後一路向上，績效輾壓台美股市大盤。

展望2024年，AI仍然是市場發展主軸，AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，將有助AI落地應用變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，將與硬體供應鏈併軌發展；加上降息資金行情與科技估值壓力減輕，科技巨頭後市欲小不易，指數長線具備發展潛力。追蹤FANG+指數的00757短線上逢回皆可伺機布局，長線投資人則可透過定期定額方式累積部位，搭上未來市場長線趨勢向上的爆發力成長列車。

美國聯準會 降息 升息

延伸閱讀

國泰證券：投資級債券機會多 科技、通訊、非必需消費品獲利增温

美國CPI漲幅高於預期…通膨回升降息恐走緩！ 她：進場債券要有長期持有心態

美CPI意外反彈 降息機率減

南山人壽董座尹崇堯：Fed降息 有利保單銷售

相關新聞

台灣若四百年一次大地震恐損嚴重 金管會：承保量能擴至1200億

日本強震危機，金管會未雨綢繆。與產險業者討論達到共識，保險局昨（11）日宣布，修住宅地震保險相關實施辦法，上調與地震險保...

聯準會降息浪潮下 「四大產業」超前、生物科技躍升亮點

聯準會開啟降息成了今年左右投資市場的重要因素，保德信指出，盤點2000年至2019年期間，每逢利率自高點向下期間，醫療生...

7家壽險公司手抱1242億俄債 一年來幾乎無力動彈

據金管會對壽險、銀行、基金等曝險最新統計，截至112年11月底，國內有7家壽險公司，手上還抱了1242億元俄羅斯債券，是...

美國批准了 比特幣現貨ETF十年里程碑 台灣投資人怎麼買

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看比特幣邁向合法化的重大里程碑！美國證管會（SEC）主席10日核准11檔直接投資比特幣的ETF在美國上市，11日開始交易。這對規模約1.7兆美元的數位資產產業具有里程碑意義，讓投資機構和散戶投資人能在不直接持有比特幣的情況下，也能投資比特幣。

玉山金交班計畫 砸千萬培植153人！赴京都做特訓 黃男州揭交棒核心關鍵

早在2013年就啟動交班計畫，以專業經理人制度為主的玉山金控10年來做了哪些事？為何2023年又特別開拔至日本京都向百年企業、古寺學永續經營？

比特幣現貨ETF美核准上市 金管會：國內無法發行

美國證管會（ＳＥＣ）主席詹斯勒宣布，十日已核准十一檔直接投資比特幣的指數股票型基金（ＥＴＦ）在美國上市，十一日開始交易。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。