美升息停止至降息期間 FANG+指數連年跑贏台美股市

據彭博統計，在美國上一次停止升息到降息循環的三年多期間(2018/12/20-2022/3/15)，最直接持股美國「科技七巨頭」尖牙指數(NYSE FANG+)一年、兩年、三年漲幅都完勝台美股市主要指數。隨著美國聯準會可望在今（2024）年啟動降息，有利科技股估值壓力減輕，現在正是卡位降息大多頭行情，布局追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757）之最佳時機。

資本市場通常會在Fed停止升息後出現雙位數漲勢，回顧2018年Fed按下升息停止鍵後，FANG+指數一年大漲逾四成，優於台股的23.6%、標普500的30.6%，也略高於科技為主體的那斯達克100指數之39%漲幅。拉長二年、三年來看，FANG+指數更是剽悍狂飆，分別漲182.1%、220.2%。

FANG+指數漲勢表現如此驚人，主要是十檔成分股一手包辦「科技七巨頭」（Magnificent Seven），其餘成分股也都是最具未來性、成長性及話題性的科技王牌，「站在巨人的肩膀」的優勢發威，使FANG+指數在擺脫升息壓力後一路向上，績效輾壓台美股市大盤。

展望2024年，AI仍然是市場發展主軸，AI應用於雲端業務的影響正逐漸體現，將有助AI落地應用變現，AI題材在基礎建設需求轉向軟性服務之際，將與硬體供應鏈併軌發展；加上降息資金行情與科技估值壓力減輕，科技巨頭後市欲小不易，指數長線具備發展潛力。追蹤FANG+指數的00757短線上逢回皆可伺機布局，長線投資人則可透過定期定額方式累積部位，搭上未來市場長線趨勢向上的爆發力成長列車。