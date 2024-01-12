2024首周全球股債市場 續獲資金流入

美國就業數據穩健、聯準會會議記錄顯示官員們認為通膨有明顯進展，對未來通膨路徑持樂觀態度，但部分官員也認為若通膨發展不如預期，仍有必要維持高利率水準甚至進一步升息，整體基調鴿中帶鷹，為市場對於聯準會降息的樂觀預期降溫，2024開年首週股市回落，就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF續獲資金淨流入67.14億美元，流入規模較前一週明顯縮減，其中全球、美國與中國分別獲15.98億、13.87億與12.51億美元淨流入，亞太與新興市場也分別獲9.28億與5.8億美元淨流入，反觀歐洲與日本分別遭2.08億與0.73億美元淨流出。在產業ETF部份，近週淨流入前三大產業為醫療保健、不動產、工業，淨流出前三大產業為非核心消費、能源與主題型基金。

富蘭克林證券投顧表示，歷經去年年末強勁漲勢後，2024年首週全球股債市遭逢獲利了結賣壓而震盪走跌，評估應為技術面的健康良性修正，並非基本面多頭趨勢的改變，未來一週可留意美國CPI/PPI通膨數據及一月中旬將登場的企業財報。面臨景氣放緩但仍具備韌性、通膨持續朝2%邁進的最後一哩路，2024年主要央行貨幣政策將出現轉向，啟動降息循環，有助延續債市長線多頭行情，建議投資人以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心，網羅高股利股票、優質債息收益及債券資本利得空間。

另一方面，目前數據顯示美國經濟有望實現軟著陸，加上AI發展及全球朝2050年淨零排放目標所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，而美元強勢隨聯準會貨幣政策轉向而弱化，有望引導資金回流亞洲，看好科技、全球氣候變遷、基礎建設、印度、日本及亞洲小型股票型基金，可列為2024年元月及紅包行情首選。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，緊縮貨幣政策具長期而滯後的效果，進入2024年，這將影響消費者與企業支出活動，美國經濟預期將有所放緩，不過程度可能不若先前市場預期嚴重。樂觀看待2024年固定收益資產高債息與政策轉向前景下潛在的資本利得機會，而就股市投資而言，接下來需觀察企業營收與獲利成長應對高利率環境的韌性，股市投資宜更側重多元分散以掌握類股輪動機會，多留意具評價面優勢的高品質股利股。