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金管會平準金使用規範曝光 將以不超過指數息率為原則

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會11日指出，關於ETF自收益平準金分配收益的使用原則，證期局已在112年11月函請投信投顧公會轉知投信業者，主要有五大重點，其中對於外界最關心的收益平準金使用上限，金管會已在原則中明訂，ETF於收益分配時使用收益平準金的占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益的比例。圖／聯合報系資料照片
金管會11日指出，關於ETF自收益平準金分配收益的使用原則，證期局已在112年11月函請投信投顧公會轉知投信業者，主要有五大重點，其中對於外界最關心的收益平準金使用上限，金管會已在原則中明訂，ETF於收益分配時使用收益平準金的占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益的比例。圖／聯合報系資料照片

投信ETF使用收益平準金配息原則首度對外曝光。金管會11日指出，關於ETF自收益平準金分配收益的使用原則，證期局已在112年11月函請投信投顧公會轉知投信業者，主要有五大重點，其中對於外界最關心的收益平準金使用上限，金管會已在原則中明訂，ETF於收益分配時使用收益平準金的占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益的比例。

金管會上述的規定，是放在對於ETF收益分配原則的要求，其中，特別要求ETF實際配息率原則不應超過參考配息率，並應說明差異原因及留存紀錄。

意即，ETF都是追蹤指數標的，配息時也必須考慮這些指數的成份股、配息情況，黃厚銘說明，基本上不能超過其追蹤標的指數的配息金額。

另外，對於收益平準金的使用，金管會也以兩大規定來訂定啟動標準及使用上限，除了前述的收益平準金使用上限之外，金管會還訂定了收益平準金的啟動標準，例如應同時符合配息率低於參考配息率，以及一段期間內淨申購增加達一定百分比以上而有稀釋配息率之虞時，才能動用收益平準金。

另外，金管會對於資本利得、平準金、股息這些配息的成份使用優先順序，也有所規定，要求ETF應訂有收益分配優先順序，原則應優先分配股利、債息及資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，方得使用收益平準金，並依配息頻率估算收益科目使用金額，而且應訂有ETF收益分配各科目採用順序。金管會亦要求，必須留存記錄，投信公司應訂定ETF收益分配原則，並納入內部控制制度，執行時也要留存軌跡以利查核。

關於收益平準金的運用，以及投信業者對於高股息ETF是否有不實廣告等，金管會檢查局副局長張子敏在11日也回應，已啟動專案金檢，將在上半年進行，對於元大投信、國泰投信投信雙雄為第一波被金檢的業者，張子敏則表示，不方便告知金檢名單，金檢重點則包括去年12月有公告在網站上，大概包括ETF配息政策、組成、占比結構，平準金管理、折溢價管理、資訊揭露。張子敏也表示，檢查局將按照分析資料來刪選對象，包括成長量、配息等，都是選擇受檢對象的參考指標。

證期局也統計，截至112年11月底，ETF總掛牌241檔，其中有證信ETF及期託信託ETF，共3兆5843億元。

ETF 配息 金管會 高股息

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