兆豐證券推出自家首支性別平等影片 員工嗨喊幸福企業成焦點

年關將近，對於許多上班族而言，正是思考是否轉換下一個好頭家的時機；對企業來說，留才已是公司能否永續經營的關鍵之一。兆豐證券近日推出首支性別平等影片，得以一窺兆豐證券如何為員工加值職場幸福感。

本支影片由兆豐證券員工現身說法，娓娓述說職場現況，真實呈現兆豐證券打造幸福企業的經營之道。

片中，兆豐證券董事長陳佩君感性表示，在工作上，跳脫性別年齡的框架而看重專業能力，希望讓同仁盡情發揮專長；此外，支持性別友善職場，鼓勵男性分擔家務、女性發揮工作潛能，希望同仁都能夠在工作與家庭中取得平衡，享受工作成就及生活樂趣。流露高階經理人及經營團隊不僅待客如親，且更加用心對待自家員工的心情。

兆豐證券貫徹兆豐金融集團策略方向，長期重視員工福祉、關注性別平權，打造優質的職安環境。去年不僅通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證，更同時榮獲TCSA台灣企業永續獎「性別平等領袖獎」，以及三度蟬聯1111人力銀行幸福企業金獎。

針對性別平權方面，兆豐證券繳出亮麗成績。在人才結構中，女性董監事比例過去三年(2020年至2022年)皆維持平均60%的高比例；另根據兆豐證券內部統計，女性主管任職佔比已達51%，且逐年上升。

在員工最重視的福利措施方面，兆豐證券自110年起開始推動3E計畫：「提升員工敬業度」、「數位轉型E化」及「落實ESG」，希望讓員工不只專業更要樂業。同時逐步完善各項福利，包括優於法規的健檢制度、員工協助方案（EAP），及多元的補助項目。

此外，為更進一步凝聚員工向心力，在兆豐金控雷仲達董事長的支持下，兆豐證券自去年12月起伙食津貼提高為新台幣3,000元，並自今年1月起全面調薪，及正式開辦員工持股信託，讓員工幸福感滿滿。

「有幸福的員工，才有永續的企業」！兆豐證券未來仍將持續發揮企業作為穩定社會、促進正向發展的影響力，不僅成為員工最堅實的靠山，更期望進一步成為台灣社會邁向性別平等、多元共融環境的優質推力。兆豐證券性別平等影片詳見連結：https://bit.ly/3SeoAgX。