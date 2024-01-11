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再有外銀擬進軍財管2.0 渣打銀行表態有意申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
渣打表態擬申請財管2.0執照。圖/渣打銀行提供
渣打表態擬申請財管2.0執照。圖/渣打銀行提供

金管會鬆綁高端理財執照申請規定，又有一家外商銀行表達興趣。渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人邢保利今日表示，渣打銀行母集團有高端理財相當多元的產品和技術，這使得渣打銀行有一定的利基承作高端理財業務，渣打銀行有意願申請高端理財執照，一切準備就緒之後，會提出申請。

金管會去年底宣布，財管2.0方案，新增銀行或其總行、母行、所屬集團申請前一年或全世界銀行資本或資產排名前50名以內，可不受管理資產規模須達一定標準的限制，被視為有利於外資銀行在台子分行提出申請，繼滙豐表達興趣之後，渣打也在今日表達申請意願。

相較於國銀做財管2.0業務，很多產品需要找「上手銀行」支援，渣打集團本身就是上手銀行，這也讓渣打台灣分行要申請該業務，有先天優越的條件。不過，邢保利表示，私人銀行業務渣打在台灣不會急著進行，首先會先把國際金融業務作好，渣打不會要求在台灣每項業務都要有，端視發展的利基而定。

邢保利也表示，去年7月和line bank合發聯名卡，目前的發卡成果及推動成效都顯示這個合作方向是對的，這也是渣打台灣區消金業務的最高負責人，第一次評論這項業務合作的成果。邢保利指出，目前的發卡量已有數萬張，對渣打而言，有兩大助益，一來是助攻渣打前進數位領域，找到更多年輕的新客層，同時也從台北、台中之外，進而接觸到台灣六都更多的客群。此外，line bank貢獻的並非只有刷卡業績，連同小額的預借現金功能，也有很多年輕人使用。

但邢保利也強調，在信用卡業務的管理上，不會盲目衝卡量：「業務能賺錢比衝量更重要」，因此未來也不會特別要求line bank聯名卡一定要衝到多少目標。

渣打銀行 金管會 聯名卡 信用卡

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