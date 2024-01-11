中國信託全臺視障語音ATM設點 年底前總數將破千臺

中信銀行致力推動普惠金融，全臺逾7,300臺ATM提供之無障礙服務，至今已突破1,900萬人次使用，2022年更是領先業界推出視障語音ATM存款服務，中信銀行視障語音ATM預計今年年底前，總數將突破千臺，照顧視障人士金融需求。

中國信託銀行表示，視障語音ATM除提供基本的提款、轉帳、餘額查詢及密碼變更功能，更與社團法人中華民國視障者家長協會合作舉辦需求訪談，依視障人士需求，打造業界首創的視障語音存款服務，視障使用者可透過耳機依照ATM語音指示操作鍵盤，完成存款或其他交易服務，減少個資外流疑慮。中信銀行目前已有469臺視障語音ATM，預計今年年底前，總數將突破千臺，優先設置於鄰近醫院、學校、交通轉運站的7-ELEVEN門市。中信銀行亦於行動銀行、網路銀行提供轉帳、帳務查詢功能，網路ATM則提供繳信用卡費與繳各項稅款等語音功能，照顧視障人士金融需求。

目前中信銀行全臺逾7,300臺ATM皆提供無障礙無卡提款服務，民眾可透過任一銀行的行動銀行，事先完成設定後，預約無卡提款取得序號，再至中信銀行ATM切換至無障礙模式，輸入無卡提款序號、金額、密碼後即可提款，所有步驟皆可透過ATM鍵盤操作，方便身障者操作。另一方面，中信銀行官網的「友善金融服務專區」取得最高等級AAA無障礙標章，整合無障礙網路銀行與網路ATM等金融交易平臺入口、利匯率優惠與友善金融相關服務措施，一站式查找所需資訊，提供民眾流暢的線上金融服務體驗。