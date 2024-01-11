獨／高股息ETF太熱 金管會啟動專案金檢 首波查元大、國泰投信

據了解，由於高股息ETF（指數型股票基金）太熱，金管會在2024年一開始，就先啟動配息型ETF的專案金檢，並且先從元大投信、國泰投信前二大投信業者著手進行專案金檢，接下來也會再專案金檢其他投信業者。

此舉引發投信業者高度矚目，因為這並非例行性金檢，而是直接出動進行「專案金檢」，可見證期局、檢查局兩局對此事的高度重視，

根據檢查局所開出的專案金檢清單，這次專案金檢，鎖定三大重點，包括：1、不只台股的高股息ETF，債券型的ETF，只要是有配息的，也在金檢範圍之內；2、近二、三年來業者所有的ETF文宣廣告，檢查局先前未曾檢視，這次則要求受金檢的投信全部拿出來讓檢查局檢視文宣對照配息水準，是否有誇大不實之處，尤其是「每季配息不低於多少‥」這種字眼，是金檢重點；3、投信業者和網紅合作頻繁，先前主管機關未曾管這一塊，但現在主管機關也要求檢視投信業者和網紅合作行銷的部分。

其中，在網紅合作這一塊，有些投信會在節目或文章上面揭露是由投信業者贊助，但有些則是檯面下的合作，例如，網紅在臉書發文推銷某些高股息基金，但實際上是和業者的業配合作，這些檯面下的合作，金管會恐會認為是「紅線」。

其他像是ETF的配息組成占比結構、追蹤指數和配息情況是否不對稱、相關的資訊揭露、平準金的使用、資安管理等和日常的交易管理及業務管理項目，亦都涵蓋在金管會此次專案金檢兩大投信業者的範疇。

消息人士透露，金管會是從本周一開始，上門金檢元大、國泰投信這兩大「投信雙雄」，風聲已在業界傳開，其他投信業者也對此熱議，認為金管會不等例行性金檢，直接啟動了專案金檢，而且直接先從大的投信業者下手，有其宣示作用。最主要是現在配息型ETF，尤其是高股息的ETF的規模快速膨脹，對金管會而言是「一則以喜，一則以憂」，金管會也怕投資人在不實廣告宣傳之下進場，未來後患無窮，引發更多爭議，所以直接出手專案金檢。