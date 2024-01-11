富邦金控聯合徵才計畫啟動 偕七家子公司聯合招募28組儲備幹部

富邦金控（2881）啟動2024年聯合徵才計畫，金控暨各子公司今年度預計招募6,600位金融人才，持續拓展多元業務版圖，職缺領域包含：客戶服務、數位金融、資訊資安、數據科學、風險管理與投資交易等，還有需求最多的海內外業務菁英，包含：壽險業務員、產險通路服務與保險營業人才、證券營業員、銀行法金IA及個金RA業務儲備人才、富邦銀行(香港)客戶關係經理等。而每年最受年輕學子關注的「富邦MA計畫」，今年規劃招募組別高達28組、擇優錄取60位儲備幹部（Management Associates,MA），為業界最多元，力邀優秀新世代人才加入富邦。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控已連續15年蟬聯台灣金控業每股獲利(EPS)龍頭，且已連續七年入選國際最具權威性的道瓊永續指數世界指數（DJSI World）成分股。2022年順利完成國內首宗金金併、並於2023年完成子公司之整併，持續擴大業務規模，提升業務動能，創造傲視同業的亮眼績效！富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造幸福企業，相信是有志投入金融業的新世代夥伴之首選企業！

「富邦MA計畫」依據產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，強化MA金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨領域整合性資源，藉由跨部門輪調、專案參與及重要任務指派，讓MA快速成長，開啟職涯發展加速器，期待MA發展為獨當一面的管理者或專業領域專家。即日起開放履歷收件至2024年3月31日止，號召各領域優秀人才加入，共同打造兼具國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊，朝「成為亞洲一流的金融機構」願景邁進。

韓蔚廷表示，富邦金控暨旗下子公司持續栽培組織永續發展所需各領域菁英，最受矚目的「富邦MA計畫」提供兩年兩次升遷機會，首年即挑戰百萬年薪，計畫迄今已邁入第20年，依照目標職位規劃系統性培育及輪習機制，已培育數百位頂尖人才遍布金控及各子公司；表現優異的富邦MA已能獨當一面，擔任事業單位總經理、海外銀行金融市場單位主管、人壽投資管理單位主管、證券財管商品單位主管、投信績優基金經理人等。

舉例來說，曾外派越南歷練的富邦MA，返臺繼續累積法金業務相關專業，包括企業金融、國際金融、企業理財等，現已淬鍊成為台北富邦銀行企業理財處主管，管理海內外聯貸案、結構融資與債券承銷等業務；現任富邦產險數位發展部主管，負責專案橫跨金融保險科技、組織職能優化、創新商業模式探討、數位轉型及先進技術落地規劃，參與評估海外投資案、支援互聯網保險專案等，目前也持續推動RPA應用，提升組織運作效率，提高生產力。

2024年富邦MA職缺需求涵蓋金控、銀行、人壽、證券、產險、投信、期貨、海外等事業單位：富邦金控因應數位發展擴大儲備資訊科技組菁英，廣邀對創新技術研究、雲端架構設計與雲端服務管理有興趣的科技/理工人才踴躍參與甄選，並持續募集數位行銷、數據科學潛力人才，透過整合行銷、數據分析、協助金控暨子公司業務合作與推動；富邦人壽與富邦投信招募投資管理研究菁英，號召對於產業及個股研究、總體經濟研究、策略投資、投資組合管理等領域有熱情的人才加入；台北富邦銀行、富邦證券與富邦期貨持續募集有志為法人客群服務、財富管理、設計金融商品、運用數據科學規劃數位金融服務及行銷方案的好手加入。富邦產險期待對企業保險商品規劃、海外經營管理有興趣者踴躍參與甄選；富邦華一銀行則歡迎優秀人才挑戰海外舞台！

2024年富邦MA計畫共規劃招募28個組別，包括：富邦金控（經營管理組、數據科學組、數位行銷組、資訊科技組）；台北富邦銀行（法人客群組、法人產品組、消金暨信用卡產品組、財富管理組、數位金融組、金融市場組）；富邦人壽（Strategic Investment、科技產業投資組、投資研究組、通路營運組、金融科技組）；富邦證券（法人業務組、數據科學組、數位行銷組、數位平台組、金融交易組、金融商品組、風險管理組）；富邦投信（基金投資組）；富邦產險（經營管理組）；富邦期貨（法人業務組、金融交易組、數位經營組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。

同時，富邦金控致力培育年輕學子成為金融專業人才，富邦金控及旗下各子公司已連續多年推出實習計畫，今年開放實習領域包含：法人客群、金融市場、金融商品、數位行銷、精算風控、投資交易、資訊資安、永續發展等，實習生可以善用暑期或在學期間實際參與金融實務運作，為職涯奠定良好基礎，歡迎校園菁英踴躍參與。

富邦金控2024年MA招募甄選已於富邦人才招募網正式公告，履歷收件自即日起至2024年3月31日止，詳細招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」(https://www.fubon.com/financialholdings/hr/FubonMA.html) ；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團(https://www.facebook.com/FubonMA/) ，隨時掌握富邦MA招募的最新動態。