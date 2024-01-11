懷舊風吹起 藍皮解憂號造型一卡通實體門市限量發售
藍皮普快車是承載許多人對火車舊時光記憶的古董級列車，經過重新整裝及修復，藍皮列車在眾所期盼下，於2021年底以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，再次勾起鐵道迷深藏在腦海裡的兒時搭乘記憶，引領眾人遨遊於山海之間。
「藍皮解憂號造型一卡通」實體門市販售將於1月15日上午10時起每組售價新台幣499元，每人每次限購五組，此外，臺鐵公司還特別推出1月15日至1月31日期間限定精選藍皮解憂號系列商品加購優惠活動，商品數量有限，有興趣的朋友可把握收藏機會。
「藍皮解憂號造型一卡通」販售資訊如下：
1. 販售期間：今年1月15日上午10時（商品數量有限，售完為止）。
2. 活動內容：
(1) 藍皮解憂號造型一卡通，每組售價499元，每人每次限購五組。
(2) 加價購優惠：凡於販售期間內購買藍皮解憂號造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品：藍皮解憂號馬克杯、藍皮列車造型抱枕、簡約運動毛巾(藍色)，每筆訂單每項加購品限購一個(售完為止)。
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