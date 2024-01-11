2024最新企業薪酬規劃出爐 57%企業第1季計畫加薪

關於2024年的薪酬規劃，勞資雙方怎麼看呢？根據yes123求職網今（11）日發布的最新調查顯示，合計有五成七的企業透露，在今年第1季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的48.2%，不過仍低於前年首季的58.3%。

其中又分成：42.7%計畫「績效加薪」；僅有14.1%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，此次調查發現，平均落在4.1%。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然面對「後疫情時代缺工潮」，不過在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

只是， 不論目前任職企業有無調薪，本次調查也顯示，回顧2023年，高達九成五的上班族表示，生活總開銷「有增加」；他們進一步認為，如果要完全彌補的話，平均期盼2024年能加薪9.9%，甚至有一成三的勞工，覺得要調薪「20%(含)以上」才夠。

至於上班族主要的「經濟壓力來源」，又是什麼呢？此次調查發現，在可複選狀況下，有以下這五大類：「飲食支出」(63.4%)、「房租」(44.1%)、「休閒娛樂支出」(43.2%)，以及「其他家人生活費與教育費」(41.1%)、「學貸」(32.6%)。

其他的經濟壓力，又還有：「小孩生活費與教育費」(22.3%)、「信用貸款」(16.6%)、「房貸」(15.8%)，以及「卡債」(14.8%)、「交通費」(13.9%)。

分析前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，目前處於通膨時代，加上升息趨勢，勞工朋友一旦變成月光族、窮忙族，為了財務的收支平衡，一切以「省錢至上」為原則，將無法兼顧到生活品質，甚至被迫經常性「縮衣節食」，若導致身心狀態不佳，恐怕還會影響職場表現。

因此楊宗斌建議企業主，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」納入薪酬變動的因素之一。

楊宗斌進一步指出，從長期來看，上班族「過度省錢」的結果，「只儲蓄、不消費」，對台灣內需經濟而言，其實並不是件好事，可能又形成惡性循環：長期消費不振，導致廠商業績也不振，然後衝擊加薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入「悶經濟」的窘境。

上述「龍年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2023年12月27日到2024年1月9日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,358份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業有效問卷共1,022份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。