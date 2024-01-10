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四金控產險獲利兩樣情！華南產成長100%、國泰產虧轉盈

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

產險業2023年獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司去年獲利兩樣情，富邦產因12月提列防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失，累計全年稅後淨損23.68億元，兆豐產則連續第2年虧損，而國泰產、華南產全年獲利為正。

富邦產去年12月稅後淨損2.35億元，累計全年稅後淨損23.68億元，全年每股淨損2.17元。12月單月虧損，主因提列防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失影響。保險本業收入則維持穩健，在業務表現方面，12月整體簽單保費36.74億元，全年度簽單保費580億元，年成長7.7%，其中企業保險整體簽單保費年成長21.1%表現最為亮眼；年度整體簽單市佔率23.8%。

由於兆豐產並未再增提理賠準備，12月小賺0.6億元，但累計全年仍處虧損，稅後淨損14.67億元，每股淨損2.9元。

國泰產12月稅後純益0.12億元，全年稅後純益13.3億元，比起2022年虧損195.8億元，由虧轉盈，每股稅後純益6.64元。12月單月簽單保費28.8億元，全年簽單保費323.8億元，維持雙位數成長。險種經營方面，佔比最大之車險業務，新、續件業務穩定成長，全年簽單保費年成長11%；商業險方面，火險全年簽單保費年成長18%，工程險積極參與綠能保險業務，全年簽單保費成長52%。

華南產12月稅後純益為1.08億元；全年稅後純益為9.16億元，較2022年同期4.58億元，增加4.58億元，年成長100%，每股稅後純益為4.58元，表現亮眼。

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