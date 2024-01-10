壽險虧損牽動排名！中信金躍居金控獲利第二大 與富邦金並列雙雄

壽險虧損牽動前三大金控獲利洗牌。根據大型壽險金控今天發布的最新獲利統計，中信金以全年獲利560.81億，超車國泰金的515億成為2023年獲利第二大金控，而富邦金則以661.37億獲利繼續蟬聯金控獲利之冠，其EPS 4.81元亦為連續第15年居各大金控之冠。

新台幣匯率在12月持續急升造成壽險金控的匯損，虧多虧少決定了前三大金控獲利排名的洗牌。中信金能在12月成功超車拿下第二名，最大的原因在於旗下台灣人壽虧損相對國泰人壽少得多，12月稅後僅虧14.02億，國壽則虧損68.3億，可說是五大壽險型金控裡，虧最多的一家，另開發金今日也公布，旗下的凱基人壽在12月亦小虧11.46億。

統計顯示，由於12月匯損吃掉獲利，不僅使富壽、國壽在12月分別虧損27.32億、68.3億，並分別使兩家金控在12月出現連續二個月的單月虧損，富邦金稅後虧30.2億、國泰金稅後虧48.2億元。

不過若以2023年全年來看，國泰金、富邦金獲利仍較2022年大幅成長約41%、36%；富邦金也指出，旗下富邦銀行2023年12月稅後淨利6.97億元，累計稅後淨利246.90億元，再創歷年新高，至於富邦產險則在12月受防疫險再保攤回呆帳準備及匯兌損失影響，單月稅後虧損2.35億元，富邦證券2023年12月稅後淨利5.67億元，累計前12月稅後淨利70.36億元，較2022年成長69%。

國泰人壽指出， 12月稅後淨損68.3億元，全年稅後淨利167.0億元。單月獲利下滑，主要反映台幣短線明顯升值致匯兌損益波動較大，但在經常性收益持續挹注下，有助緩和匯率波動對損益影響。在資本方面，股、債市反彈使金融資產未實現餘額較上月回升逾600億元，淨值增加逾500億元，帶動淨值比升至逾8%，RBC亦遠高於300%。而國泰世華銀行12月稅後淨利4.2億元，全年稅後淨利289.7億元，年成長亦有13%。