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王道銀行投資美時股票遭金管會處罰賣出 是因為她

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
王道銀行公告因投資其獨立董事擔任其他公司獨董的公司股票，遭金管會裁罰違反法規罰鍰100萬元。報系資料照片
王道銀行公告因投資其獨立董事擔任其他公司獨董的公司股票，遭金管會裁罰違反法規罰鍰100萬元。報系資料照片

王道銀行（2897）公告因投資其獨立董事擔任其他公司獨董的公司股票，遭金管會裁罰違反法規罰鍰100萬元，已對相關情形進行改善，並強化董事宣導及優化改善建檔的即時性。據了解，王道銀行是因為投資美時（1795）股票而遭金管會罰鍰，王道銀行並已賣出持股，且原本買進金額並不大，大約在千萬元之譜。

王道銀行公告，因投資本行新任獨立董事擔任其他公司獨立董事所發行股票之情事，違反銀行法第74條之1規定及「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」第5點之規定。所以被金管會罰鍰。據悉，會發生此事，是因為王道銀去年改選本屆新任獨董王傳芬，王傳芬同時也在去年新選任美時的獨董，因此依規定王道銀不能投資美時的股票，所以被罰，王道銀也迅速處分、出脫美時股票。

股票 美時

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