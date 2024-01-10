政府機關首檔社會責任債 北市府搶頭香 北富銀任發行經理行

政府機關首檔社會責任債，台北市政府搶頭香！台北富邦銀行今天指出，台北市政府發行25億元永續發展債券，由台北富邦銀行擔任債券之標售及發行經理行，安永聯合會計師事務所擔任認證服務評估機構，創國內政府機關發行永續債首例。

據了解，本案募集資金將全數運用於符合所訂之社會效益投資計畫之資本支出或償還其債務，此次發行除能引領各政府單位接軌國際永續趨勢，更表達北市府邁向永續轉型、邁向淨零排放的決心。

臺北市長蔣萬安表示，臺北市率全國政府之先發行首檔政府永續債，是一個重要的里程碑，也是全體市民共享的榮耀，感謝證券櫃檯買賣中心、台北富邦銀行及安永聯合會計師事務所協助永續債順利發行。

為了建構宜居城市，北市府致力以「永續共融、希望首都」為架構研訂城市發展策略，而友善交通正是其中優先施政項目之一，本次永續債資金將投入具高度社會效益之捷運路網建設計畫，提供民眾便捷、安全、舒適且經濟實惠的綠色旅運服務，減少私有運具的排碳量，並帶動捷運路網周邊區域的經濟發展，與市民攜手朝2050淨零方向邁進。

臺北市財政局長胡曉嵐表示，本次臺北市政府永續債共吸引國內20家業者積極參與投標，用實際資金來支持政府捷運建設計畫，決標發行總額為新臺幣25億元，各年期發行金額分別為2年期6億元、3年期8億元及5年期11億元，加權平均利率1.2372%，可透過捷運建設連結聯合國永續發展目標，落實城市願景架構。

近年來氣候及環境變遷日益嚴峻，永續議題已成全球關注焦點。北富銀總經理郭倍廷表示，在此趨勢下，北富銀致力推動永續發展，採取多項環保節能措施如研發資訊中心智慧監控系統、自有大樓建置太陽能光電板，將氣候變遷影響列為營運策略規劃和決策過程之考量要項，並持續推動綠色金融及綠色授信，發行與永續相關之金融商品，運用金融專業協助企業和政府實現長期可持續發展。

根據聯合國永續發展目標(SDGs)，建構大眾可負擔、安全、對環境友善且具韌性及可永續發展的運輸系統和城市，是達成永續願景必備要素之一。此次北市府發行之永續債，主要用於臺北都會區大眾捷運系統建設，有助捷運的持續營運，為大眾提供安全可靠的交通工具，並能加速地方繁榮，促進社會的永續發展，經證券櫃檯買賣中心認證符合「社會責任債券」標準。

安永聯合會計師事務所說明，在北富銀為北市府規劃的債券發行計畫中，除符合證券櫃檯櫃買賣中心所發佈之「永續發展債券作業要點」之規定，更首開國內政府單位先河，順應國際趨勢參採對應SDGs指標，同時遵循國際資本市場協會(ICMA)最新公布之社會責任債券原則（Social Bond Principles, SBP）與氣候債券倡議組織（Climate Bond Initiative, CBI）提出之社會責任債券與可持續發展債券資料庫方法學(Social & Sustainability Bond Database Methodology)，並包含參考部分CBI於2022年8月公告之人權保障(Minimum Safeguards)相關評估概念來設計債券架構，不僅將定期揭露募集資金使用狀況外，也會追蹤資金以外的社會效益和影響力，藉以強化債券資訊透明度。透過與多項國際標準接軌，讓臺灣及臺北市成為全球永續金融的重要參與者，提升臺灣在國際永續領域的地位。

北富銀長期代理臺北市市庫業務，具備完整紮實的代庫業務經驗，穩健執行市府機關各項收支業務運作，備受民眾肯定。身為永續金融領航者，北富銀將繼續秉持｢誠信、親切、專業、創新」理念，透過金融產品服務的多元創新，協助政府、企業及社會大眾落實永續行動，攜手邁向嶄新美好的永續未來。